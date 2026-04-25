Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, παρά την ισχύουσα κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Tα πλήγματα σημειώθηκαν χθες Παρασκευή στον νότιο Λίβανο, περιοχή όπου συνεχίζεται η ένταση παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και της Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

«Αεροπορικά πλήγματα του ισραηλινού εχθρού στον νότιο Λίβανο (...) είχαν αποτέλεσμα να γίνουν μάρτυρες έξι πολίτες και να τραυματιστούν άλλοι δύο», ανέφερε χαρακτηριστικά το υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε αργά το βράδυ.

Το περιστατικό καταγράφεται ενώ βρίσκεται σε ισχύ συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη αστάθεια στην περιοχή και τις εύθραυστες ισορροπίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι συγκρούσεις στον νότιο Λίβανο παραμένουν συχνές, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ