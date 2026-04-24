Η ιρανική αντιπροσωπεία που θα συμμετάσχει στις συνομιλίες με τους εκπροσώπους των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου έφτασε στο Πακιστάν, ανέφεραν δύο πηγές της πακιστανικής κυβέρνησης στο πρακτορείο Reuters.

Στο μεταξύ, από το Κατάρ, έγινε γνωστό ότι ο εμίρης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι συζήτησε τις εξελίξεις τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο του εμιράτου, το Κατάρ θα συνεχίσει να συντονίζεται με τους εταίρους του, στηρίζοντας τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν.

