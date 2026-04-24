Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα, σύμφωνα με παλαιστινιακές ιατρικές πηγές.

Το πλήγμα σημειώθηκε σε μια πολυσύχναστη περιοχή της Πόλης της Γάζας, κοντά στο σημείο όπου ντόπιοι αστυνομικοί φρουρούσαν μια τράπεζα, είπαν αυτόπτες μάρτυρες και γιατροί. Το υπουργείο Εσωτερικών του παλαιστινιακού θύλακα ανέφερε ότι δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν. Προηγουμένως, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον της αστυνομίας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς και την οποία η οργάνωση χρησιμοποιεί για να αποκαταστήσει την εξουσία της στις περιοχές που ελέγχει.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε πλήγμα στο σημείο αυτό, υποστηρίζοντας όμως ότι στόχευε μέλη της Χαμάς.

Τα βίαια επεισόδια στη Γάζα συνεχίζονται παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, τον Οκτώβριο του 2025, με το Ισραήλ να εξαπολύει σχεδόν καθημερινά επιθέσεις. Τουλάχιστον 790 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με τοπικές ιατρικές πηγές. Το Ισραήλ λέει ότι έχουν σκοτωθεί από μαχητές τέσσερις στρατιώτες του.

Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

