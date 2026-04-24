Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί με «συγκρατημένη αισιοδοξία» τη διαδικασία μετά την εκεχειρία, τονίζοντας ότι η Τουρκία συνεχίζει τις διπλωματικές της επαφές για να καταστεί η κατάπαυση του πυρός μόνιμη.

Μιλώντας στο πρόγραμμα «Ισχυρό Κέντρο για Επενδύσεις στον Αιώνα της Τουρκίας», στο γραφείο εργασίας του Ντολμάμπαχτσε, ο Ερντογάν ανέφερε ότι η περιοχή και η παγκόσμια οικονομία διανύουν «τις πιο ταραχώδεις και αβέβαιες ημέρες της τελευταίας περιόδου».

«Παρά τις εστίες που, όπως το Ισραήλ, επιχειρούν να ανάψουν ξανά το φυτίλι του πολέμου, παρακολουθούμε τη διαδικασία με συγκρατημένη αισιοδοξία», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Άγκυρα εργάζεται για να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα η εκεχειρία και να ανοίξει ο δρόμος προς μια «δίκαιη ειρήνη».

«Μαζί με τους Υπουργούς μου συνεχίζουμε τις επαφές μας», είπε.

Ο κ. Ερντογάν υποστήριξε ακόμη ότι η Τουρκία διαχειρίστηκε με επιτυχία «τη μεγαλύτερη κρίση ασφαλείας των τελευταίων ετών» και, όπως είπε, επιβεβαίωσε ξανά τον ρόλο της ως «νησίδα σταθερότητας» στην περιοχή.

