Μόσχα και Κίεβο ανακοίνωσαν σήμερα ότι αντάλλαξαν 193 αιχμαλώτους πολέμου η κάθε πλευρά, με τον ρωσικό στρατό να δηλώνει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οι ΗΠΑ μεσολάβησαν για την ανταλλαγή αυτή.

«Επί του παρόντος, Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, όπου λαμβάνουν την απαραίτητη ψυχολογική και ιατρική υποστήριξη», τόνισε ο ρωσικός στρατός σε ανακοίνωσή του στο Max.

Russian Ministry of Defense: On April 24, 193 Russian military personnel were returned from the territory controlled by the Kyiv regime, and 193 Ukrainian prisoners of war were transferred in exchange. pic.twitter.com/nsvipYP2u6 — Levan Gudadze (@GudadzeLevan) April 24, 2026

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε την επιστροφή των 193 Ουκρανών μαχητών. «Υπερασπίστηκαν την Ουκρανία σε διάφορα μέτωπα. Μεταξύ αυτών είναι εκείνοι εναντίον των οποίων η Ρωσία έχει κινήσει ποινικές διαδικασίες, καθώς και τραυματίες στρατιώτες», δήλωσε στο X.

Πηγή: Πρώτο Θέμα