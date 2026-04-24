Ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο, που έγινε ύστερα από την ανακοίνωση για παράταση της εκεχειρίας, προκάλεσε χθες τον θάνατο δύο ανθρώπων, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Το υπουργείο διευκρίνισε σε ανακοίνωση ότι το πλήγμα αυτό στοχοθέτησε την κοινότητα Τουλίν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες παράταση τριών εβδομάδων στην κατάπαυση πυρός στον Λίβανο, που επρόκειτο να λήξει την Κυριακή.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε σήμερα ειδοποίηση για εκκένωση χωριού στον νότιο Λίβανο, την πρώτη αυτού του είδους μετά την ανακοίνωση για την παράταση της εκεχειρίας.

«Επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους του Λιβάνου που βρίσκονται στην κοινότητα Ντέιρ Ααμές…για την ασφάλεια τη δική σας και των οικογενειών σας, πρέπει να εγκαταλείψετε άμεσα στις κατοικίες σας και να απομακρυνθείτε από το χωριό σε απόσταση τουλάχιστον 1.000 μέτρων έξω από την κοινότητα», δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

Η Ντέιρ Ααμές βρίσκεται βορείως της «κίτρινης γραμμής» στον νότιο Λίβανο, στα νότια της οποίας οι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν παρά την κατάπαυση πυρός.

Νεκρός Ινδονήσιος κυανόκρανος

Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (Finul) ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο ενός Ινδονήσιου κυανόκρανου που είχε τραυματιστεί στις 29 Μαρτίου σε επίθεση εναντίον της βάσης του.

"Η Finul θρηνεί τον θάνατο, που σημειώθηκε σήμερα, του δεκανέα Ρίκο Πραμούδια, που είχε τραυματιστεί σοβαρά από έκρηξη βλήματος στη βάση του στην Αντσίτ αλ Κουσάιρ τη νύχτα της 29ης Μαρτίου", ανέφερε σε ανακοίνωση η Finul.

Ο θάνατός του ανεβάζει στους έξι τον αριθμό των κυανοκράνων που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου. Κατάπαυση πυρός έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.

Στις 29 Μαρτίου, ένας Ινδονήσιος κυανόκρανος σκοτώθηκε, και ένας δεύτερος τραυματίστηκε σοβαρά, από πυρά βλήματος στη θέση αυτή όπου μαίνονταν μάχες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Την επομένη, άλλοι δύο Ινδονήσιοι στρατιώτες της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ σκοτώθηκαν από έκρηξη που κατέστρεψε το όχημα στο οποίο επέβαιναν κοντά στην Μπάνι Χαγιάν, και άλλοι δύο τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα προκαταρκτικής έρευνας του ΟΗΕ, βλήμα ισραηλινού άρματος μάχης προκάλεσε το μοιραίο συμβάν της 29ης Μαρτίου, και αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός που είχε πιθανόν τοποθετηθεί από τη Χεζμπολάχ το συμβάν στην Μπάνι Χαγιάν.

Η Ινδονησία κάλεσε στις 10 Απριλίου το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να διενεργήσει έρευνα σε βάθος για τα γεγονότα αυτά.

Δύο Γάλλοι στρατιώτες της Finul σκοτώθηκαν εξάλλου σε ενέδρα που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου στην περιοχή της Ντέιρ Κίφα στον νότιο Λίβανο. Οι γαλλικές αρχές και ο ΟΗΕ απέδωσαν την ευθύνη στη Χεζμπολάχ, που αρνήθηκε κάθε εμπλοκή.