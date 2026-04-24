Ρωσικά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων ένα ζευγάρι εβδομηντάχρονων που σκοτώθηκαν στο σπίτι τους στην πόλη της Οδησσού, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές αρχές.

Τέσσερις πολυκατοικίες επλήγησαν σε ρωσική επίθεση τη νύχτα στην Οδησσό, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

«Ένα παντρεμένο ζευγάρι σκοτώθηκε σε νυχτερινή επίθεση, και οι δύο ήταν ηλικίας 75 ετών», δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Σέρχιι Λίσακ, σε ανάρτηση στο Telegram.

Δεκαπέντε άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πλήγματα αυτά, εκ των οποίων οι οκτώ νοσηλεύονται, πρόσθεσε.

Στην περιφέρεια της Χερσώνας, επίσης στη νότια Ουκρανία, ένας άνδρας 68 ετών και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους σε πλήγμα με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) κατά μοτοποδηλάτου νωρίς σήμερα το πρωί, δήλωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ολεξάντρ Προκούντιν.

Μια γυναίκα 60 ετών έχασε τη ζωή της σε ρωσικούς βομβαρδισμούς, που προκάλεσαν επίσης τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, στην περιφέρεια του Χαρκόβου (βορειοανατολικά), σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Όλεχ Σινεχούμποφ.

Μετά την έναρξη της μεγάλης κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, άμαχοι σκοτώνονται στην Ουκρανία σχεδόν καθημερινά σε ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με έκθεση της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία (HRMMU) που δημοσιεύθηκε στις αρχές Ιανουαρίου, σχεδόν 15.000 Ουκρανοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί και 40.600 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης, αριθμοί που γενικά θεωρούνται υποεκτιμημένοι.

Σε αντίποινα, το Κίεβο χτυπά το ρωσικό έδαφος, προκαλώντας επίσης θύματα μεταξύ των αμάχων.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί η πιο πολύνεκρη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο είναι σε νεκρό σημείο. Ο μεσολαβητικός ρόλος των ΗΠΑ, που επέτρεψε να διεξαχθούν αρκετοί γύροι διαπραγματεύσεων μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας, έχει ανασταλεί από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ