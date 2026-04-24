Η επιστροφή της Formula 1 στην Τουρκία είναι πλέον γεγονός, καθώς επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ της χώρας και της διοργανώτριας αρχής, με την επίσημη ανακοίνωση να αναμένεται από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη.

Η Formula 1 αναμένεται να επανενταχθεί στο αγωνιστικό πρόγραμμα με αγώνες στην Κωνσταντινούπολη και επίκεντρο την πίστα του Istanbul Park.

Ανακοίνωση από τον Ερντογάν

Η επίσημη επιβεβαίωση της συμφωνίας αναμένεται να γίνει από τον Πρόεδρο της Τουρκίας, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Γραφείο Ντολμάμπαχτσε στις 15:00, στο πλαίσιο του Προγράμματος Παρουσίασης του Τουρκικού Grand Prix της Formula 1.

Στόχος η επιστροφή το 2026

Η εκδήλωση αναμένεται να αποτελέσει το επίσημο ξεκίνημα της μακροπρόθεσμης επιστροφής της Formula 1 στην Τουρκία, με βασικό στόχο την επανένταξη της χώρας στο καλεντάρι από το 2026.

Στην παρουσίαση θα αξιολογηθούν τα βήματα που έγιναν το 2024 σχετικά με τη διαδικασία διαγωνισμού για την πίστα Istanbul Park, καθώς και οι ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί για την επαναφορά του αγώνα.

Παράλληλα, αναμένεται να συμμετάσχει και ο διευθύνων σύμβουλος της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, ο οποίος θα αναφερθεί στη στρατηγική συνεργασία με την Τουρκία.

Η τελευταία διοργάνωση το 2021

Το τελευταίο Τουρκικό Grand Prix διεξήχθη τον Οκτώβριο του 2021, στο πλαίσιο αναπροσαρμογών του αγωνιστικού προγράμματος λόγω της πανδημίας.

Νικητής του αγώνα ήταν ο Βάλτερι Μπότας, οδηγώντας για την ομάδα Mercedes-AMG Petronas και καταγράφοντας μία από τις σημαντικές επιτυχίες της καριέρας του στην πίστα της Κωνσταντινούπολης.