Ο Τζέφρι Έπσταϊν διατηρούσε οργανωμένο δίκτυο στο Λονδίνο, όπου στέγαζε γυναίκες σε τουλάχιστον τέσσερα διαμερίσματα στο Κένσινγκτον και Τσέλσι, σύμφωνα με εκτενή έρευνα του BBC που βασίζεται σε αρχεία των αμερικανικών αρχών. Έξι γυναίκες που έμειναν σε αυτά τα ακίνητα έχουν πλέον αναγνωριστεί ως θύματα κακοποίησης.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η δραστηριότητα συνεχίστηκε και μετά το 2015, όταν η Μητροπολιτική Αστυνομία είχε αποφασίσει να μην προχωρήσει σε έρευνα για καταγγελία εμπορίας ανθρώπων. Πολλές από τις γυναίκες, κυρίως από τη Ρωσία και την ανατολική Ευρώπη, μεταφέρθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο εκείνη την περίοδο.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Έπσταϊν όχι μόνο κάλυπτε τα έξοδα διαμονής τους, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις τους παρείχε μηνιαίο επίδομα και πλήρωνε σπουδές σε σχολές αγγλικών ή άλλα προγράμματα. Παράλληλα, κάποιες από τις γυναίκες φέρεται να πιέζονταν να στρατολογούν και άλλες για το δίκτυό του.

Η έρευνα καταγράφει επίσης συστηματικές μετακινήσεις μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού με το Eurostar. Από το 2011 έως το 2019 αγοράστηκαν τουλάχιστον 53 εισιτήρια για γυναίκες, ενώ τα ταξίδια συνεχίστηκαν ακόμη και τους τελευταίους μήνες πριν από τη σύλληψή του. Ορισμένα από τα θύματα επιβεβαίωσαν ότι είχαν μεταφερθεί με αυτόν τον τρόπο.

Παράλληλα, τα αρχεία αποκαλύπτουν ότι βρετανικές αρχές είχαν στη διάθεσή τους πληροφορίες για δραστηριότητες του Έπσταϊν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις είχαν διαβιβάσει στις αμερικανικές αρχές. Ωστόσο, δεν προκύπτει ότι άνοιξε πλήρης έρευνα στη χώρα.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία υποστηρίζει ότι είχε ακολουθήσει «εύλογες γραμμές έρευνας» και συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ, ενώ αναφέρει ότι δεν προέκυψαν καταγγελίες κατά προσώπων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Νομικοί και πρώην αξιωματούχοι, ωστόσο, κάνουν λόγο για χαμένες ευκαιρίες διερεύνησης και ζητούν να εξεταστεί αν υπήρξε αποτυχία των αρχών να δράσουν εγκαίρως.

