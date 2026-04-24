Εισιτήρια για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 διατίθενται στη δευτερογενή αγορά της FIFA με τιμή που προκαλεί αίσθηση, καθώς φθάνουν τα 2,3 εκατομμύρια δολάρια το καθένα.

Σύμφωνα με το Sky News, στην επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης/ανταλλαγής εισιτηρίων της FIFA εμφανίζονται τέσσερις θέσεις για τον τελικό της 19ης Ιουλίου, στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, με τιμή $2.299.998,85 ανά εισιτήριο, δηλαδή περίπου £1,7 εκατ.

Η αγορά και των τεσσάρων εισιτηρίων θα κόστιζε συνολικά $9,2 εκατ. Παράλληλα, στην ίδια κερκίδα, πίσω από ένα από τα τέρματα, υπάρχουν εισιτήρια με τιμές γύρω στις $16.098.





Η FIFA δεν καθορίζει τις τιμές που ζητούν οι πωλητές στη δευτερογενή αγορά, ωστόσο εισπράττει προμήθεια 15% τόσο από τον πωλητή όσο και από τον αγοραστή. Αυτό σημαίνει ότι, θεωρητικά, θα μπορούσε να εισπράξει σχεδόν $600.000 από μία μόνο τέτοια πώληση.

Οι διοργανωτές έχουν ήδη δεχθεί επικρίσεις για το υψηλό κόστος των εισιτηρίων του Μουντιάλ 2026, το οποίο θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό και αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Για προηγούμενες διοργανώσεις, οι τιμές μεταπώλησης ήταν περιορισμένες στην ονομαστική αξία.

Η FIFA υπερασπίζεται το μοντέλο τιμολόγησης, αναφέροντας ότι ακολουθεί τις πρακτικές της αγοράς αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων στη Βόρεια Αμερική.