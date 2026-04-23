Είναι πλέον καιρός να κοιτάξουμε μπροστά και να προετοιμάσουμε το επόμενο βήμα, το οποίο είναι η επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων για ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε την Πέμπτη ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, κατά τη διάρκεια δήλωσης προσερχόμενος στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επί κυπριακής προεδρίας που ξεκίνησε την Πέμπτη στη μαρίνα της Αγίας Νάπας και ολοκληρώνεται στη Λευκωσία την Παρασκευή.

Ο Πρόεδρος Κόστα δήλωσε ότι έχουν κάνει δύο σημαντικά βήματα για την ενίσχυση της Ουκρανίας, το πρώτο είναι η χορήγηση του δανείου των 90 δισεκατομμυρίων για στήριξη φέτος και το επόμενο έτος, με στόχο η χώρα να ικανοποιήσει τις κύριες οικονομικές της ανάγκες και "για να αμυνθεί ενάντια στην επιθετικότητα της Ρωσίας".

Το δεύτερο βήμα, πρόσθεσε, είναι η αύξηση της πίεσης στη Ρωσία με το πέμπτο πακέτο κυρώσεων.

«Τώρα είναι καιρός να κοιτάξουμε μπροστά και να προετοιμάσουμε το επόμενο βήμα. Και το επόμενο βήμα είναι να ανοίξουμε επίσημα τις διαπραγματεύσεις για την πρώτη ομάδα, για την ευρωπαϊκή ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Πρόεδρος Κόστα.

Η Κάγια Κάλλας, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπος για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, δήλωσε ότι σαφώς η Ουκρανία βρίσκεται σε πορεία ένταξης «και συζητάμε σήμερα πώς να το επιταχύνουμε πραγματικά αυτό, δεδομένου ότι έχουμε νέες συνθήκες».

Πρόσθεσε ότι ίσως η ΕΕ μπορέσει να προχωρήσει με άλλα πράγματα που ήταν σε κίνδυνο ή είχαν μπλοκαριστεί στο παρελθόν, δήλωσε η Κάλλας προσερχόμενη στο άτυπο Συμβούλιο.

Ερωτηθείσα σχετικά με την πιθανή επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης για την Ουκρανία, είπε ότι υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις στο τραπέζι.

«Μπορούμε να τις συζητήσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή η διαδικασία είναι η ίδια με όλους τους άλλους [τις υποψήφιες χώρες], εκτός αν συμφωνήσουμε διαφορετικά», είπε.

