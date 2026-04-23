Η Γαλλία προτείνει στην Ελλάδα την μεταφορά στην Ουκρανία των Mirage 2000 που διαθέτει, προσφέροντας ως αντάλλαγμα προνομιακούς όρους για την απόκτηση από την Αθήνα μαχητικών Dassault Rafale τελευταίας γενιάς.

Αυτό αναφέρει δημοσίευμα στην ηλεκτρονική εφημερίδα Le Parisien Matin, όπου επισημαίνεται ότι η ανταλλαγή αυτή θα επιτρέψει στην Ελλάδα να εκσυγχρονίσει το οπλοστάσιό της στο πλαίσιο του αμυντικού της σχεδίου «Agenda 2030», απαλλασσόμενη παράλληλα από αεροσκάφη των οποίων η συντήρηση καθίσταται ολοένα και πιο δαπανηρή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα πρόκειται για 24 Mirage 2000-5 Mk II, αλλά και για 17 έως 19 παλαιότερα μοντέλα EGM/BGM, τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως κρίσιμη πηγή ανταλλακτικών. Στο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι η επιτυχία της μεταφοράς των ελληνικών Mirage στην Ουκρανία θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα με την οποία η Dassault θα μπορέσει να παραδώσει τα Rafale αντικατάστασης, τη στιγμή που η λίστα παραγγελιών της γαλλικής αεροναυπηγικής εταιρείας είναι ήδη επιβαρυμένη με σημαντικά διεθνή συμβόλαια.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ