Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ τραυματίστηκε σοβαρά σε έναν ισραηλινό βομβαρδισμό στην αρχή του πολέμου, όπου σκοτώθηκε ο πατέρας του, όμως είναι «οξύνους και δραστήριος», έγραψαν σήμερα οι New York Times.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επικαλείται αρκετούς Ιρανούς αξιωματούχους που δεν θέλησαν να κατονομαστούν, ο ίδιος έχει «τουλάχιστον για τώρα» αναθέσει την εξουσία λήψης αποφάσεων σε στρατηγούς των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε σε ένα ισραηλινό πλήγμα την πρώτη ημέρα του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου, δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση μετά τον διορισμό του στη θέση του ανώτατου ηγέτη και δεν έχει επικοινωνήσει παρά μόνο μέσω γραπτών δηλώσεων.

Αν και «τραυματίστηκε σοβαρά (στην αεροπορική επιδρομή της 28ης Φεβρουαρίου), παραμείνει οξύνους και δραστήριος», γράφουν οι New York Times.

«Υποβλήθηκε σε τρεις χειρουργικές επεμβάσεις στο ένα πόδι και αναμένεται να του τοποθετηθεί προσθετικό μέλος. Χειρουργήθηκε επίσης στο ένα χέρι και ανακτά σιγά σιγά τη δυνατότητα χρήσης του. Το πρόσωπό του και τα χείλη του είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα, γεγονός που δυσκολεύει την ομιλία του», συνέχισε η αμερικανική εφημερίδα, η οποία επισημαίνει πως μίλησε με τέσσερις Ιρανούς αξιωματούχους υπό καθεστώς ανωνυμίας, που είχαν ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Ο Χαμενεΐ βρίσκεται σε μία μυστική τοποθεσία, περιστοιχισμένος από γιατρούς και μια ιατρική ομάδα, που απαρτίζεται μεταξύ άλλων από τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, που είναι και ο ίδιος καρδιοχειρουργός, όπως και τον υπουργό Υγείας του Ιράν, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ο Ιρανός ηγέτης δεν δέχεται επισκέψεις για λόγους ασφαλείας και λαμβάνει χειρόγραφα μηνύματα, ««τα οποία τοποθετούνται σε σφραγισμένους φακέλους και στη συνέχεια παραδίδονται από αγγελιοφόρους που ταξιδεύουν σε αυτοκινητόδρομους και παράδρομους, με αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα, μέχρι να φτάσουν στην κρυψώνα του», προσθέτει η εφημερίδα.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι Φρουροί της Επανάστασης θεωρούσαν τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ «ως μια απειλή για την επιβίωση του καθεστώτος», απειλή που έχει πλέον περιοριστεί. Ήταν επίσης υπεύθυνοι για τη στρατιωτική στρατηγική, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP