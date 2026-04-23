Δύο περιφερειακά τρένα συγκρούστηκαν σήμερα το πρωί στη Δανία, 40 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπεγχάγης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 18 άνθρωποι, πέντε από τους οποίους είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν ήταν σε θέση να δώσει τις αιτίες του ατυχήματος, που σημειώθηκε σε δασώδη περιοχή βόρεια της πόλης Χίλεροντ, προς την κατεύθυνση του σταθμού του Κάγκερουπ.

"Δεκαοκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν στο ατύχημα. Ανάμεσά τους, πέντε κρίνεται πως είναι σε σοβαρή κατάσταση", ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση που εξέδωσε το μεσημέρι, επικαλούμενη τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Η τοπική αστυνομία διευκρίνισε ότι έλαβε ειδοποίηση στις 06:29 (07:29 ώρα Ελλάδας).

"Φανταστείτε δύο τρένα που συγκρούονται [μετωπικά]. Προκαλούνται τραυματισμοί κάθε είδους, άνθρωποι εκτοξεύονται προς όλες τις κατευθύνσεις", ανέφερε νωρίτερα, σε συνέντευξη Τύπου, ο επικεφαλής ιατρός των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της περιοχής της Κοπεγχάγης, Άντερς Νταμ-Χέτζμνταλ.

Η μετωπική σύγκρουση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο μπροστινό τμήμα των δύο συρμών κίτρινου και γκρι χρώματος, με τις καμπίνες να έχουν πλήρως παραμορφωθεί από την πρόσκρουση, και τα παρμπρίζ και τα τζάμια να έχουν γίνει θρύψαλα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στο σημείο. Τα δύο τρένα και οι μηχανές τους δεν εκτροχιάστηκαν.

Μετέφεραν συνολικά 37 επιβάτες, διευκρίνισε η αστυνομία στη συνέχεια. Όλοι οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής και τα συνεργεία διάσωσης ολοκλήρωσαν το έργο τους στη διάρκεια του πρωινού, έπειτα από ισχυρή κινητοποίηση της αστυνομίας και της υπηρεσίας ασθενοφόρων.

Η κοινότητα Χίλεροντ ενεργοποίησε υπηρεσία βοήθειας για να φιλοξενήσει επιβάτες που δεν τραυματίστηκαν και συγγενείς τους.

"Είκοσι ένα άτομα παρουσιάστηκαν στο κέντρο, οι περισσότεροι ήταν από το τρένο που ερχόταν από τον βορρά και πήγαιναν στη δουλειά (...) Ήταν ανάστατοι από αυτό που συνέβη", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Μίκαελ Γιόργκεν Πέντερσεν, συντονιστής των υπηρεσιών διάσωσης της κοινότητας.

Ανθρώπινο λάθος;

Τεχνικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στο σημείο από την αστυνομία και η περίμετρος έχει αποκλειστεί.

"Βρισκόμαστε στο σημείο της συγκέντρωσης των απαραίτητων πληροφοριών για το πώς εκτυλίχθηκσν τα γεγονότα. Υπάρχουν ως εκ τούτου αυτή την ώρα, και θα υπάρξουν ακόμη για ένα διάστημα, πολλές έρευνες" στην προσπάθεια να δούμε πιο καθαρά, δήλωσε ο Μόρτεν Κάαρε Πέντερσεν, ο αρμόδιος αστυνομικός για την περιοχή, στη συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με τον Κρίστιαν Μάντσεν, ειδικό στους σιδηροδρόμους στο συνδικάτο IDA της Δανίας, το ατύχημα μπορεί να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος.

"Μπορεί ο οδηγός της αμαξοστοιχίας να μην είδε ότι το σήμα ήταν κόκκινο και να συνέχισε την πορεία του (...) Μια άλλη πιθανότητα είναι ο σταθμάρχης, υπεύθυνος για τη σηματοδότηση στον σταθμό, να έδωσε το πράσινο φως στο τρένο", είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Αυτή η περιοχή χρησιμοποιεί ακόμη ένα "παλιό σύστημα σηματοδότησης", διευκρίνισε ο Μάντσεν.

Η δήμαρχος της γειτονικής πόλης Γκρίμπσκοφ Τρίνε Έγκετβεντ δήλωσε "σοκαρισμένη" σε μήνυμα στο X. Διευκρίνισε πως ορισμένοι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ελικόπτερο.

"Πολλοί κάτοικοι του Γκρίσμκοφ, εργαζόμενοι και μαθητές παίρνουν αυτό το τρένο. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται εντατικά και προσπαθούμε, στο κεντρικό επίπεδο, να σχηματίσουμε μία ακριβή ιδέα του τι έχει συμβεί και να φροντίσουμε ώστε όλοι να λάβουν τη βοήθεια που χρειάζονται", είπε.

Τα σιδηροδρομικά ατυχήματα είναι σπάνια στη Δανία, αλλά το 2019, μια σύγκρουση επιβατικού τρένου είχε αποτέλεσμα οκτώ θανάτους και 16 τραυματισμούς.

Τον Αύγουστο του 2025, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε έπειτα από τη σύγκρουση τρένου με αγροτικό όχημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters