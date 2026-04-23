Η Ρωσία θα υπερασπισθεί τα συμφέροντα της στην Αρκτική, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μιλώντας σε κυβερνητική σύσκεψη.

Ο Πούτιν είπε επίσης ότι η Βόρεια Θαλάσσια Διαδρομή – ένα ναυτικό πέρασμα μέσω της Αρκτικής- αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία εν μέσω παγκόσμιων αναταραχών, συμπεριλαμβανομένης της αστάθειας στη Μέση Ανατολή.

Ο Πούτιν δηλώνει ότι οι διακοπές στο ρωσικό ιντερνέτ γίνονται για λόγους ασφαλείας

Ο Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι οι αναταραχές στις υπηρεσίες παρόχων του ιντερνέτ στην Ρωσία ήσαν αναγκαίες για λόγους ασφαλείας.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι πρέπει παρόλα αυτά να διασφαλιστεί η λειτουργία σημαντικών υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι αρχές είχαν διακόψει το mobile internet στην Μόσχα για περίπου τρεις εβδομάδες τον περασμένο μήνα ενώ συστηματικά το μπλοκάρουν οπουδήποτε, επικαλούμενες τον κίνδυνο των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) τα οποία το χρησιμοποιούν για να καθοδηγήσουν τις επιθέσεις.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), ο κύριος διάδοχος της σοβιετικής KGB, έχει την αρμοδιότητα για την εσωτερική ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters