Η απομάκρυνση των ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να χρειαστεί έξι μήνες, επιβαρύνοντας τις τιμές των υδρογονανθράκων σε παγκόσμια κλίμακα, εκτιμά το Πεντάγωνο σε διαβαθμισμένη παρουσίασή του στο αμερικανικό Κογκρέσο, αποκάλυψε χθες, Τετάρτη, η Washington Post, ενώ εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας διέψευσε, μιλώντας στο AFP, την πληροφορία αυτή.

Η αμερικανική εφημερίδα επικαλέστηκε τρεις αξιωματούχους που δεν κατονόμασε, σύμφωνα με τους οποίους «οι κοινοβουλευτικοί ενημερώθηκαν ότι το Ιράν μπορεί να έχει βάλει 20 νάρκες ή περισσότερες στα Στενά του Ορμούζ και στη γύρω περιοχή».

Σύμφωνα με την παρουσίαση αξιωματούχου του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, «ορισμένες τις έβαλαν στο νερό εξ αποστάσεως χάρη στην τεχνολογία GPS», κάτι που περιπλέκει τον εντοπισμό τους. Άλλες φέρεται να «ποντίστηκαν από τις ιρανικές δυνάμεις με τη βοήθεια μικρών σκαφών».

Σε δηλώσεις του στο AFP, εκπρόσωπος του Πενταγώνου διέψευσε την πληροφορία αυτή, καταγγέλλοντας «διαρροές –μεγάλο μέρος των οποίων είναι ψευδές—που προέρχονται από διαβαθμισμένη και κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση», οι οποίες συνιστούν, σύμφωνα με τον ίδιο, «ανέντιμη δημοσιογραφία».

Για τον Σον Παρνέλ, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για έξι μήνες «είναι αδύνατο και απολύτως απαράδεκτο».

Το ζήτημα της ναρκοθέτησης των Στενών, από τα οποία διέρχεται υπό φυσιολογικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές, αποτελεί αντικείμενο ελάχιστων αξιόπιστων πληροφοριών.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προειδοποίησαν στα μέσα Απριλίου για μια «επικίνδυνη ζώνη» 1.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων, όπου μπορεί να βρίσκονται νάρκες.

Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη «με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει απομακρύνει ή απομακρύνει όλες τις νάρκες θαλάσσης». Ωστόσο η πληροφορία αυτή δεν επιβεβαιώθηκε από την Ισλαμική Δημοκρατία.

Οι πλοιοκτήτες παραμένουν από την πλευρά τους επιφυλακτικοί.

Ακόμη και στην περίπτωση που ξανανοίξουν επισήμως τα Στενά από την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, οι πλοιοκτήτες χρειάζονται να έχουν διευκρινίσεις για τις διαδρομές που μπορούν να ακολουθηθούν και φοβούνται τις νάρκες αυτές, προειδοποίησε την περασμένη Παρασκευή ο Νιλς Χάουπτ, εκπρόσωπος του γερμανικού κολοσσού θαλάσσιων μεταφορών Hapag-Lloyd.

«Μη εμπόλεμες» χώρες έχουν δηλώσει ως προς αυτό έτοιμες για «μια ουδέτερη αποστολή» για την εγγύηση της ασφάλειας των Στενών του Ορμούζ.

Το πολύτιμο αυτό θαλάσσιο πέρασμα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της σύγκρουσης που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, προτού τεθεί σε ισχύ κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη στις 8 Απριλίου.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, τα πλοία οφείλουν να εξασφαλίσουν άδεια για να εξέλθουν ή να εισέλθουν στον Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ μπλοκάρουν την πρόσβαση στα ιρανικά λιμάνια από τις 13 Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ