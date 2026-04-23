Το Ιράν εκτέλεσε έναν άνδρα καταδικασμένο για σχέσεις τόσο με την εξόριστη αντιπολιτευόμενη οργάνωση Μουτζαχεντίν-ε-Χαλκ όσο και με τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων του δικαστικού σώματος Mizan.

Σύμφωνα με το Mizan, ο άνδρας ήταν ο Σολταναλί Σιρζαντί Φαχρ, από καιρό μέλος των Μουτζαχεντίν-ε-Χαλκ, ο οποίος βρέθηκε ένοχος για συνεργασία με τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η θανατική καταδίκη του επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο και η εκτέλεσή του πραγματοποιήθηκε αφού ολοκληρώθηκαν οι νομικές διαδικασίες, μετέδωσε το Mizan.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ