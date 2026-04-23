Ρωσικοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον δυο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους οκτώ στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ στη Ρωσία, αξιωματούχος ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ουκρανική επιδρομή.

Στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο, «δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) οκτώ τραυματίστηκαν (...) Ένας άνθρωπος ακόμη αγνοείται», συνόψισε μέσω Telegram ο Ολεξάντρ Χάνζα, ο περιφερειάρχης στη Ντνιπροπετρόφσκ.

Πρόσθεσε πως ανάμεσα στους τραυματίες είναι δυο κορίτσια 9 και 14 ετών.

Διευκρίνισε πως χτυπήθηκαν κατοικία, κατάστημα και όχημα.

Η βιομηχανική πόλη Ντνίπρο βρίσκεται 100 και πλέον χιλιόμετρα από τη γραμμή του αχανούς μετώπου στην ανατολική και τη νότια Ουκρανία. Ρωσικός βομβαρδισμός σκότωσε ήδη τέσσερις ανθρώπους εκεί τη 14η Απριλίου.

Στη ρωσική πλευρά, «ένας άνθρωπος σκοτώθηκε» στη Νοβακούμπισεφσκ, ανακοίνωσε ο Βιτσισλάβ Φεντόριστσεφ, ο περιφερειάρχης στη Σαμάρα, σύμφωνα με τον οποίο συντρίμμια ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων έπεσαν «στην οροφή πολυκατοικίας» και προκάλεσαν έναν τραυματισμό. Το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο, πρόσθεσε.

Σε διπλωματικό επίπεδο, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα με μεσολάβηση της Ουάσιγκτον έχουν πρακτικά ανασταλεί από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ