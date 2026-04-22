Σφοδρή κριτική στον πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τομ Μπαράκ ασκεί με κύριο άρθρο της η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal, κατηγορώντας τον ότι υιοθετεί θέσεις που αποκλίνουν από την επίσημη πολιτική της Ουάσιγκτον, ιδίως σε ζητήματα που αφορούν την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή.

Βαριές αιχμές WSJ για «παράλληλη πολιτική» Μπαράκ

Η συντακτική επιτροπή της Wall Street Journal θέτει ευθέως ζήτημα στάσης του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι οι τοποθετήσεις του δεν ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Στο άρθρο επισημαίνεται ότι «η δουλειά των Αμερικανών πρεσβευτών είναι να υπερασπίζονται την πολιτική των ΗΠΑ στις χώρες όπου βρίσκονται και όχι να υπερασπίζονται τις χώρες υποδοχής έναντι της πολιτικής των ΗΠΑ. Ο Πρέσβης στην Τουρκία και Ειδικός Απεσταλμένος για τη Συρία, Τομ Μπαράκ, ίσως χρειάζεται μια υπενθύμιση επ’ αυτού», αναφέρει το άρθρο της WSJ.

Δηλώσεις στην Αττάλεια που προκάλεσαν αντιδράσεις

Αφορμή για την έντονη κριτική αποτέλεσαν δηλώσεις του Μπαράκ στο Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας στις 17 Απριλίου, όπου –σύμφωνα με την εφημερίδα– εξέφρασε απόψεις που έρχονται σε αντίθεση με βασικές αμερικανικές θέσεις.

Η WSJ αναφέρει ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ο πρέσβης «υποβάθμισε την αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400 από την Τουρκία» και ταυτόχρονα «απείλησε το Ισραήλ εκ μέρους της Τουρκίας», ασκώντας συνολικά πολιτική που –κατά την εφημερίδα– υπονομεύει την αμερικανική στρατηγική.

Στήριξη σε Τουρκία και εξίσωση με Ελλάδα για τα S-400

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τοποθετήσεις του Μπαράκ που αφορούν την Τουρκία, με την WSJ να θεωρεί ότι ο πρέσβης εμφανίζεται υπερβολικά υποστηρικτικός προς την Άγκυρα.

Όπως σημειώνεται, ο Μπαράκ υποστήριξε την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ «εξίσωσε την απόκτηση των S-400 από την Τουρκία με την απόκτηση των συστημάτων S-300 από την Ελλάδα τη δεκαετία του 1990», μια σύγκριση που –κατά την εφημερίδα– αλλοιώνει το πλαίσιο της αμερικανικής πολιτικής.

Μήνυμα προς το Ισραήλ υπέρ της Τουρκίας

Αντιδράσεις προκάλεσε και η στάση του Μπαράκ απέναντι στο Ισραήλ, με την εφημερίδα να τον κατηγορεί ότι υιοθέτησε φιλοτουρκική γραμμή.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για τις ανησυχίες του Ισραήλ σχετικά με την Τουρκία, απάντησε: «Η Τουρκία δεν είναι χώρα που μπορεί να τα βάλει κανείς». Η WSJ σχολιάζει ότι η ενδεδειγμένη στάση θα ήταν διαφορετική, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να πιέσουν την Άγκυρα για τη ρητορική της.

Αντιδράσεις και εντός Τουρκίας

Η στάση του Αμερικανού πρέσβη δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε στο εσωτερικό της Τουρκίας, όπου προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ ανακήρυξε τον Μπαράκ «persona non grata» (ανεπιθύμητο πρόσωπο), μετά την τοποθέτηση του Τομ Μπαράκ ότι «αυτό το μέρος του κόσμου (η Μέση Ανατολή) σέβεται μόνο ένα πράγμα, και αυτό είναι η ισχύς. Αν δεν δείξεις πυγμή, θα χάσεις».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, που ζήτησε ουσιαστικά την απομάκρυνση του Αμερικανού πρέσβη. Με αιχμηρή ρητορική, έθεσε θέμα θεσμικής αξιοπρέπειας της Τουρκίας, απαιτώντας ανάκληση των δηλώσεων και δημόσια συγγνώμη, διαφορετικά –όπως υποστήριξε– ο Μπαράκ δεν θα πρέπει να παραμείνει στη θέση του.

Απόκλιση από την αμερικανική γραμμή

Συνολικά, η Wall Street Journal καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Τομ Μπαράκ λειτουργεί με τρόπο που θολώνει την επίσημη αμερικανική πολιτική, ιδίως σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την Τουρκία και την ευρύτερη περιοχή.

Η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι τέτοιες παρεμβάσεις «δεν είναι απλά ζητήματα που δικαιολογούν τόσο απερίσκεπτα σχόλια», επισημαίνοντας την ανάγκη σαφούς ευθυγράμμισης των Αμερικανών αξιωματούχων με τις θέσεις της Ουάσιγκτον.