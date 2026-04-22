Στην πρόοδο της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και στην ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγής εντός του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, κατά την επίσκεψή του στην Άγκυρα.

«Αμυντική βιομηχανική επανάσταση» στην Τουρκία

Κατά την επίσκεψή του σε εγκαταστάσεις της ASELSAN στην Άγκυρα, ο Ρούτε υπογράμμισε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Τουρκία στον τομέα της άμυνας, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία της μπορεί να αξιοποιηθεί σε επίπεδο Συμμαχίας.

«Η Τουρκία έχει βιώσει μια επανάσταση στην αμυντική βιομηχανία».

Έμφαση στην αύξηση της παραγωγής στο ΝΑΤΟ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ τόνισε ότι βασική προτεραιότητα της Συμμαχίας είναι η επιτάχυνση της παραγωγής και η ενίσχυση της καινοτομίας στον αμυντικό τομέα.

«Στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας μπορούμε να μάθουμε πολλά από όσα έχει κάνει η Τουρκία».

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να επιταχύνουμε την παραγωγή στην αμυντική βιομηχανία και ταυτόχρονα να ενθαρρύνουμε την καινοτομία. Αυτό είναι μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες του ΝΑΤΟ».

Σύνδεση με την επόμενη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ο Ρούτε συνέδεσε τις παραπάνω προτεραιότητες με την επικείμενη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα.

«Αυτό θα είναι ένα από τα βασικά θέματα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στην Άγκυρα».

Αναφορά στο διεθνές περιβάλλον ασφάλειας

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι αυξημένες προκλήσεις ασφάλειας καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση των δυνατοτήτων της Συμμαχίας.

«Πρέπει να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα, γιατί ζούμε σε έναν επικίνδυνο κόσμο».