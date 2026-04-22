Επίθεση δέχθηκαν τρία εμπορικά πλοία την Τετάρτη (22/4) στα Στενά του Ορμούζ, μεταξύ των οποίων και το ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas».

Σύμφωνα με την εταιρεία ασφάλειας Diaplous, ο πλοίαρχος του «Epaminondas» (IMO 9153862), που φέρει σημαία Λιβερίας και τελεί υπό τη διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι σκάφος των Φρουρών της Επανάστασης προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω ασυρμάτου και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Λίγο αργότερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσαν ότι το «MSC Francesca» που φέρει σημαία Παναμά και το ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas», κατασχέθηκαν και οδηγήθηκαν προς το Ιράν.

Ωστόσο, το υπουργείο Ναυτιλίας εξέδωσε ενημέρωση σύμφωνα με την οποία το συγκεκριμένο πλοίο δεν έχει καταληφθεί, διαψεύδοντας τις σχετικές αναφορές.

Την ίδια ώρα, μιλώντας στο CNN και στην εκπομπή «Connect the World», ο Γιώργος Γεραπετρίτης επιβεβαίωσε το περιστατικό: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπήρξε επίθεση κατά ελληνικού φορτηγού πλοίου, αλλά δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχει καταληφθεί από τους Ιρανούς» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την κατάσταση «ιδιαίτερα ανησυχητική» και κάλεσε όλα τα πλοία ελληνικών συμφερόντων να αποφεύγουν τη διέλευση από την κρίσιμη θαλάσσια οδό, επιδεικνύοντας αυξημένη προσοχή. Όπως σημείωσε, το πλοίο έφερε σημαία Λιβερίας και ανήκει σε ελληνικά συμφέροντα, ενώ επιχειρούσε να εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ τη στιγμή της επίθεσης.

«Έχουμε αποστείλει γενική οδηγία σε όλα τα πλοία ελληνικών συμφερόντων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά, να επιδεικνύουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να αποφεύγουν τη διέλευση από τα Στενά» πρόσθεσε.

Το πλοίο το οποίο ανήκει στην ελληνικών συμφερόντων εταιρεία Technomar του Γιώργου Γιουρούκου, έχει 21 μέλη πληρώματος και πρόκειται για Ουκρανούς και Φιλιππινέζους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την επίθεση προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου παρά τις αρχικές αναφορές για σοβαρότερο πλήγμα, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Τζεμπέλ Αλί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Μούρντα της Ινδίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Η ανακοίνωση της εταιρείας για το περιστατικό

Περιστατικό ασφάλειας σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Απριλίου στον Περσικό Κόλπο, όταν το πλοίο «Epaminondas», υπό διαχείριση της Technomar Shipping, δέχθηκε πυρά ενώ διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το πλοίο βρισκόταν περίπου 20 ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ομάν όταν προσεγγίστηκε από επανδρωμένο ταχύπλοο, το οποίο άνοιξε πυρ. Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 06:50 τοπική ώρα.

Η Technomar επιβεβαιώνει ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Από τους πρώτους ελέγχους προκύπτει ότι έχουν προκληθεί ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση τους.

Η εταιρεία αναφέρει ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το πλήρωμα και τις αρμόδιες Αρχές, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των ναυτικών και η πλήρης διερεύνηση του περιστατικού.

Το «Epaminondas» είναι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 94.769 dwt, κατασκευασμένο το 1998 και εγγεγραμμένο στη Λιβερία.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να δοθούν εφόσον προκύψουν νεότερες εξελίξεις.

Πηγή: Πρώτο Θέμα