Διήμερη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιεί στις 23 και 24 Απριλίου ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, στο πλαίσιο εντατικοποίησης των διπλωματικών επαφών μεταξύ Άγκυρας και Λονδίνου.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές τις οποίες επικαλούνται τουρκικά ΜΜΕ, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να έχει συναντήσεις με την Υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ιβέτ Κούπερ, μέλη του βρετανικού Κοινοβουλίου και άλλους αξιωματούχους.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Λονδίνο, ο Χακάν Φιντάν θα απευθύνει ομιλία σε εκδήλωση που διοργανώνεται από το Κέντρο Παγκόσμιας Ιστορίας και το πρόγραμμα Παγκόσμιας Τάξης του Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ενώ θα συναντηθεί και με Τούρκους πολίτες και επιχειρηματίες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά τις επαφές του, αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο η περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, καθώς και η διεύρυνση της συνεργασίας σε πολλαπλά επίπεδα. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων για την αναβάθμιση της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου, με στόχο την αύξηση του διμερούς εμπορίου.

Παράλληλα, θα υπογραμμιστεί η σημασία της τουρκικής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, που προσεγγίζει τις 500.000, ως βασικού παράγοντα ενίσχυσης των οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Πηγή: ΚΥΠΕ