Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, παρά την εκεχειρία. Η Βηρυτός θα ζητήσει να παραταθεί η εκεχειρία για έναν ακόμη μήνα στις συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί για αύριο, Πέμπτη μεταξύ των δύο χωρών στην Ουάσινγκτον.

Πριν από αυτές τις συζητήσεις, το Ισραήλ τόνισε ότι δεν έχει «σοβαρές διαφωνίες» με τον Λίβανο, καλώντας τον να «συνεργαστεί» εναντίον της Χεζμπολάχ.

Ισραήλ και Λίβανος πρόκειται να πραγματοποιήσουν έναν ακόμη γύρο συνομιλιών σε επίπεδο πρεσβευτών υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Μια δεκαήμερη εκεχειρία, η οποία λήγει την Κυριακή, ανακοινώθηκε μετά από μια πρώτη συνάντηση στις 16 Απριλίου.

Ωστόσο, το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές του στον Λίβανο. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότο και ένας τρίτος στο ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ