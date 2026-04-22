Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη New York Post την Τετάρτη ότι ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων με το Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμη και την Παρασκευή.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με εκείνων από πακιστανικές πηγές, οι οποίες κάνουν λόγο για «θετικές διαμεσολαβητικές προσπάθειες», επαναφέροντας το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης μέσα στις επόμενες «36 έως 72 ώρες».

Ερωτηθείς από τη New York Post για αυτή την πιθανή εξέλιξη, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε μέσω γραπτού μηνύματος: «Είναι πιθανό! Πρόεδρος DJT».

«Έχω δώσει εντολή στον στρατό μας να συνεχίσει τον αποκλεισμό και, σε όλα τα υπόλοιπα, να παραμείνει έτοιμος και ικανός. Ως εκ τούτου, θα παρατείνω την εκεχειρία μέχρι να υποβληθεί η πρότασή τους και να ολοκληρωθούν οι συνομιλίες, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social την Τρίτη.

Τις ώρες που ακολούθησαν, το Ισλαμαμπάντ συνέχισε τις διπλωματικές επαφές του με την Τεχεράνη, με το χρονικό πλαίσιο να βασίζεται σε εκτίμηση της προόδου αυτών των επαφών, σύμφωνα με πακιστανική πηγή.

«Η εκεχειρία διατηρείται παρά την έντονη ρητορική, κάτι που δείχνει θετική πρόθεση και από τις δύο πλευρές», ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει στρατιωτική κλιμάκωση από καμία πλευρά».

«Το Πακιστάν παραμένει ο βασικός διαμεσολαβητής», κατέληξε.

