Για να είναι προετοιμασμένος σε περίπτωση κάποιου σοκ, οι βελγικές αρχές ζήτησαν αυτήν την εβδομάδα από τον πληθυσμό να έχει έτοιμο στο σπίτι «ένα κιτ έκτακτης ανάγκης» με εμφιαλωμένο νερό, φάρμακα και άλλα βασικά είδη που είναι απαραίτητα για την επιβίωση κάποιου για τρεις ημέρες.

Αυτό αφορά μια προσαρμογή τόσο στο «ασταθές διεθνές πλαίσιο» όσο και σε έναν κίνδυνο φυσικής καταστροφής που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, διευκρίνισε ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν.

Και, αν συμβεί το απρόοπτο, αυτό θα επιτρέψει στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών να εστιάσουν στους πιο ευάλωτους πολίτες, καθώς μέγιστος αριθμός ανθρώπων θα μπορεί να είναι αυτόνομος τις πρώτες ώρες της κρίσης.

Το Βέλγιο ανταποκρίνεται ως εκ τούτου σε αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της στρατηγικής της «Προετοιμασία 2030», που δημοσιοποιήθηκε πέρυσι, με φόντο τη ρωσική απειλή.

Η Επίτροπος της ΕΕ για θέματα διαχείρισης κρίσεων Χάτζα Λαμπίμπ χαιρέτισε σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X την πρωτοβουλία του Βελγίου.

Συγκεκριμένα το «κιτ έκτακτης ανάγκης» που θα πρέπει να μπορεί να μεταφερθεί σε ένα σακίδιο πλάτης στην περίπτωση αιτήματος για εκκένωση, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά έγγραφα ταυτοποίησης, τα βασικά προϊόντα υγιεινής και πρώτων βοηθειών, έναν φορτιστή τηλεφώνου, ένα τροφοδοτικό ισχύος για κινητά (φορητός φορτιστής), έναν σουγιά και μια σφυρίχτρα για να μπορεί να ειδοποιήσει κάποιος τους διασώστες για την παρουσία του.

Επίσης σημαντικό είναι να προβλεφθεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα λίτρο νερού ανά άτομο, μερικά μπισκότα, ξηρούς καρπούς ή μπάρες ενέργειας, ένα στυλό διαρκείας και χαρτί.

Ένα άλλο «κιτ» πιο περιεκτικό μπορεί να φυλάσσεται στο σπίτι για το σενάριο ενός καταφυγίου, ενδεχομένως χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό ούτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Γι’ αυτό συνιστάται να προβλεφθεί να περιλαμβάνει ένα φορητό ραδιόφωνο.

Οι Βέλγοι κλήθηκαν επίσης να συζητήσουν με τους γείτονές τους για το πώς μπορούν να αλληλοβοηθηθούν, λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να δημιουργηθεί «ένα κοινό κιτ έκτακτης ανάγκης» σε ένα κτίριο ή συγκρότημα.

Για την ενημερωτική εκστρατεία υπό το σύνθημα «Έτοιμοι. Μαζί» που προβλέπεται για τέσσερα χρόνια είναι υπεύθυνο το Εθνικό Κέντρο Κρίσεων, ο ομοσπονδιακός οργανισμός που είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό των επιχειρήσεων διάσωσης στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Στον ιστότοπό του βρίσκονται καταχωρημένες όλες οι συστάσεις.

«Το ζητούμενο δεν είναι να τρομάξουμε, αλλά να μην στρουθοκαμηλίζουμε», σημείωσε ο Μπερνάρ Κεντέν σε δηλώσεις του στο δημόσιο γαλλόφωνο ραδιοφωνικό δίκτυο RTBF.

Επικαλέστηκε τη σημερινή γεωπολιτική κατάσταση, που είναι «πιο ανησυχητική από ό,τι ήταν πριν από δέκα, δεκαπέντε ή είκοσι χρόνια» και υπενθύμισε επίσης ότι το Βέλγιο επλήγη το καλοκαίρι του 2021 από πλημμύρες «που συνδέονταν με την κλιματική αλλαγή» οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε περίπου σαράντα ανθρώπους.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ