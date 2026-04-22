Πιθανές αυξήσεις στις τιμές των προφυλακτικών φέρνει η παρατεταμένη αστάθεια που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν, επηρεάζοντας τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και το κόστος πρώτων υλών.

Σύμφωνα με δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Karex, Goh Miah Kiat, στο Reuters, η εταιρεία ενδέχεται να προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών της τάξης του 20% έως 30%, ανάλογα με τη διάρκεια των διαταραχών. Όπως σημείωσε, η κατάσταση παραμένει «εύθραυστη», με τις αυξημένες δαπάνες να μετακυλίονται αναπόφευκτα στους καταναλωτές.

Η κρίση συνδέεται άμεσα με τις επιπτώσεις του πολέμου στις μεταφορές και τη ροή βασικών πρώτων υλών, ιδιαίτερα μέσω των θαλάσσιων οδών όπως τα Στενά του Ορμούζ. Η δυσχέρεια στη διακίνηση πετροχημικών προϊόντων, όπως η νάφθα, το σιλικονούχο έλαιο και η αμμωνία, επηρεάζει άμεσα την παραγωγή προφυλακτικών και των υλικών συσκευασίας τους.

Την ίδια ώρα, καταγράφονται καθυστερήσεις στις αποστολές, με σημαντικές ποσότητες προϊόντων να παραμένουν σε πλοία χωρίς να έχουν φτάσει στους προορισμούς τους, παρά τη ζήτηση που παραμένει υψηλή.

Η Karex, με έδρα τη Μαλαισία, αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό προφυλακτικών παγκοσμίως, με δυνατότητα παραγωγής άνω των 5 δισ. τεμαχίων ετησίως και εξαγωγές σε περισσότερες από 130 χώρες.

Παράλληλα, οι ανατιμήσεις στην ενέργεια και τα καύσιμα επιβαρύνουν περαιτέρω την παραγωγή, ενώ σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας έχουν ήδη καταγραφεί φαινόμενα δελτίου καυσίμων, γεγονός που επηρεάζει ακόμα και τη λειτουργία εργοστασίων, καθώς εργαζόμενοι δυσκολεύονται να μετακινηθούν.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η κρίση ενδέχεται να επεκταθεί και σε άλλους τομείς της καθημερινότητας, καθώς η έλλειψη πρώτων υλών και οι καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές καταναλωτικών προϊόντων διεθνώς.