Ο πετρελαιαγωγός Druzhba που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο προς την Ουγγαρία και την Σλοβακία ετέθη πάλι σε λειτουργία, ανακοίνωσε στο AFP ουκρανός αξιωματούχος τους ενεργειακού τομέα αφήνοντας να εννοηθεί την λήξη του μπρα-ντε-φερ ανάμεσα στο Κίεβο και την Βουδαπέστη.

«Στις 12.35 ξεκίνησε η ροή του πετρελαίου» από το τμήμα του αγωγού που διασχίζει την Ουκρανία δήλωσε η πηγή που δεν κατονομάσθηκε.

Η λειτουργία του αγωγού είχε διακοπεί τον Ιανουάριο έπειτα από ρωσική επίθεση που προκάλεσε ζημιές στο ουκρανικό τμήμα του Druzhba.



