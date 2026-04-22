Ο αγωγός Ντρούζμπα που παρέχει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία θα επαναλάβει τη λειτουργία του «σε μερικές ώρες», δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο, αφήνοντας να διαφανεί το τέλος ενός μπρα-ντε-φερ ανάμεσα στο Κίεβο και στη Βουδαπέστη.

Η Ουκρανία έχει «λάβει» το αίτημα του ουγγρικού πετρελαϊκού κολοσσού MOL για τη διαμετακόμιση πετρελαίου προς τη Σλοβακία και η Ουκρανία και ο εφοδιασμός αναμένεται να επαναληφθεί «σε μερικές ώρες», δήλωσε ο αξιωματούχος ο οποίος μιλούσε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Από την πλευρά της η υπουργός Οικονομίας της Σλοβακίας Ντενίζα Σακόβα δήλωσε σήμερα πως ο εφοδιασμός της Σλοβακίας από την Ουκρανία μέσω του αγωγού Ντρούζμπα αναμένεται να επαναληφθεί αύριο, Πέμπτη, το πρωί. Σε ανάρτησή της στο Facebook η Σακόβα είπε πως η ουκρανική πλευρά ενημέρωσε πως η συμπίεση του αγωγού ξεκίνησε από τη Λευκορωσία σήμερα το πρωί.

Η επανάληψη της λειτουργίας του αγωγού αναμένεται να βάλει τέλος σε ένα μπρα-ντε-φερ με τη Βουδαπέστη και να επιτρέψει σε αντάλλαγμα το ξεμπλοκάρισμα ενός κρίσιμου για την Ουκρανία δανείου της ΕΕ ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο Ντρούζμπα ήταν εκτός λειτουργίας αφότου ένα τμήμα του στη δυτική Ουκρανία υπέστη ζημιές από ρωσικο πλήγμα τον Ιανουάριο σύμφωνα με το Κίεβο.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν που υπέστη συντριπτική ήττα στις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου, κατηγορούσε το Κίεβο ότι καθυστερούσε την επιδιόρθωσή του και μπλόκαρε σε αντίποινα το ευρωπαϊκό δάνειο για την Ουκρανία.

Η Σλοβακία, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό πετρέλαιο, απειλούσε από την πλευρά της να εμποδίσει την υιοθέτηση του επόμενου γύρου κυρώσεων κατά της Ρωσίας που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Έχουμε εκπληρώσει όλες τις δεσμεύσεις μας», επιδιορθώνοντας αυτήν την υποδομή, δήλωσε την Τρίτη στους δημοσιογράφους ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, οι δηλώσεις του οποίου τελούσαν υπό εμπάργκο μέχρι σήμερα.

«Πιστεύω πως το κύριο εμπόδιο (στο δάνειο της ΕΕ) που δημιουργήθηκε τεχνητά --το ουγγρικό εμπόδιο-- έχει αρθεί. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε μαζί ώστε Ουκρανία να μπορέσει να λάβει το δάνειο», πρόσθεσε.

Η ΕΕ ελπίζει ότι θα καταλήξει στο ξεμπλοκάρισμα του δανείου για το Κίεβο σήμερα με την ευκαιρία συνάντησης στις Βρυξέλλες των μονίμων αντιπροσώπων των κρατών μελών, χάρη στην αναμενόμενη άρση του ουγγρικού βέτο.

Η ευρωπαϊκή βοήθεια αναμένεται να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρηματοδοτήσει την άμυνά της εναντίον του ρωσικού στρατού και να διασφαλίσει τις κρατικές δαπάνες της περιόδου 2026-2027.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ