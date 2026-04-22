Σοκ και οργή έχει προκαλέσει στην Τουρκία η διπλή τραγωδία με πυροβολισμούς σε σχολεία, που σημειώθηκαν σε διάστημα μόλις δύο ημερών και κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων μαθητές και εκπαιδευτικοί. Τα περιστατικά, που χαρακτηρίζονται από τις αρχές ως «σπάνια» για τη χώρα, έχουν πυροδοτήσει έντονη συζήτηση για την ασφάλεια στα σχολεία, την εύκολη πρόσβαση σε όπλα και την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Απριλίου 2026 στο Ahmet Koyuncu Vocational and Technical Anatolian High School στο Σιβέρεκ της επαρχίας Σανλιούρφα (νοτιοανατολική Τουρκία). Ένας 19χρονος, ο Ομέρ Κετ, άνοιξε πυρ εναντίον μαθητών. Αποτέλεσμα ήταν 16 τραυματίες. Ο δράστης αυτοκτόνησε στη συνέχεια. Η οικογένειά του τέθηκε υπό κρατική προστασία.

Μόλις 24 ώρες αργότερα, στις 15 Απριλίου, ακολούθησε το δεύτερο, και πιο φονικό, επεισόδιο στο Ayser Çalık Secondary School στην περιοχή Ονικισουμπάτ του Καχραμανμαράς. Ένας 14χρονος μαθητής της 8ης τάξης, γιος αστυνομικού, μπήκε στο σχολείο κρύβοντας πέντε πιστόλια του πατέρα του σε σακίδιο. Άνοιξε πυρ σε δύο αίθουσες, σκοτώνοντας οκτώ μαθητές (ηλικίας 10-11 ετών) και έναν δάσκαλο που προσπάθησε να τους προστατεύσει. Συνολικά 13-19 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ ο ίδιος ο δράστης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Ο πατέρας του συνελήφθη.

Τα δύο μακελειά προκάλεσαν άμεσα κύμα αγανάκτησης. Συνδικάτα δασκάλων κήρυξαν τριήμερη απεργία, ενώ διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν έξω από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας στην Άγκυρα, με αιτήματα παραίτησης του υπουργού Γιουσούφ Τεκίν και ενίσχυση μέτρων ασφαλείας. Κηδείες θυμάτων έγιναν με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται, ενώ βίντεο με πατέρα που διαμαρτυρόταν και τον φίμωσαν προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πολιτικές αναταράξεις και δυσπιστία

Ο βουλευτής του DEM Ομέρ Φαρούκ Γκεργκερλίογλου προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες, δημοσιεύοντας λεπτομερή περιγραφή από επιζώντα μαθητή για το αιματηρό περιστατικό. Όπως ανέφερε, ο δράστης εισήλθε ανενόχλητος από την πόρτα του σχολείου, χωρίς να υπάρξει καμία αντίδραση ή έλεγχος, και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ένας μαθητής ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον ένοπλο, πριν δεχθεί πυροβολισμό στον ώμο, με αποτέλεσμα να χάσει τη χρήση του χεριού του. Ο βουλευτής έκανε λόγο για «κρατική ευθύνη» όσον αφορά την ασφάλεια των δημόσιων σχολείων.

Την ίδια ώρα, τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ενδεχόμενες παραλείψεις τόσο από την οικογένεια όσο και από το σχολικό περιβάλλον, επικαλούμενα πληροφορίες για προειδοποιητικά σημάδια που φέρονται να αγνοήθηκαν πριν από την επίθεση στο Καχραμανμαράς.

Σε διεθνές επίπεδο, η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με χρήστες των κοινωνικών δικτύων να αναρτούν βίντεο και φωτογραφίες χρησιμοποιώντας το hashtag #StopMurderInTürkiye, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να «γίνει η φωνή» των παιδιών. Σε αναρτήσεις γίνεται λόγος για αθώους μαθητές της 5ης και 6ης τάξης που έχασαν τη ζωή τους, ενώ αναφέρεται ότι δάσκαλος θυσιάστηκε προσπαθώντας να τους προστατεύσει.

Στις 20 Απριλίου, ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε σειρά «δραστικών μέτρων» ως απάντηση στο περιστατικό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αυστηρότεροι κανονισμοί για την κατοχή όπλων, αυξημένες ποινές για γονείς που δεν διασφαλίζουν ότι τα όπλα τους δεν είναι προσβάσιμα σε παιδιά, καθώς και περιορισμοί στη χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους. Παράλληλα, οι μαθητές επέστρεψαν στα σχολεία στο Καχραμανμαράς υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με την αστυνομία να βρίσκεται σε επιφυλακή έξω από τις σχολικές μονάδες.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε προσαγωγές δεκάδων ατόμων για αναρτήσεις που χαρακτηρίζονται ως «παραπλανητικές» ή «προκλητικές», ενώ εκατοντάδες λογαριασμοί έχουν ήδη μπλοκαριστεί στο πλαίσιο της προσπάθειας ελέγχου της πληροφόρησης γύρω από το περιστατικό.



Κάμερες ασφαλείας σε όλα τα σχολεία

Παράλληλα η Τουρκία προχωρά στην εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης σε όλα τα σχολεία της χώρας, εντάσσοντάς τα στο Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πόλεων (KGYS), με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας. Η απόφαση έρχεται μετά από πρόσφατες επιθέσεις σε σχολεία σε Καχραμανμαράς και Σανλιούρφα, που προκάλεσαν δεκάδες θύματα.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, περίπου 55.000 σχολικές μονάδες θα εξοπλιστούν με κάμερες και θα συνδεθούν απευθείας με τα κέντρα της αστυνομίας για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, αυστηροποιούνται τα μέτρα εισόδου, με ελέγχους ταυτότητας, περιορισμό πρόσβασης και ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας γύρω από σχολεία.

Προβλέπονται επίσης ειδικά μέτρα για σχολεία υψηλού κινδύνου, όπως μόνιμη παρουσία δυνάμεων ασφαλείας και ενισχυμένες περιπολίες. Οι αρχές τονίζουν ότι στόχος είναι η έγκαιρη ανίχνευση απειλών και η αποτελεσματικότερη αντίδραση σε περιστατικά.



Αντιδράσεις για μεταλλικούς ανιχντευτές



Έντονες αντιδράσεις προκαλεί επίσης η μετακύλιση του κόστους για μέτρα σχολικής ασφάλειας στους γονείς, μετά το νέο πρωτόκολλο των υπουργείων Παιδείας και Εσωτερικών. Σε σχολείο της Κωνσταντινούπολης ζητήθηκε από γονείς να καταβάλουν τουλάχιστον 2.000 τουρκικές λίρες για την εγκατάσταση τουρνικέ και ανιχνευτών μετάλλων, προκαλώντας αντιδράσεις ότι η «δωρεά» στην πράξη είναι υποχρεωτική.



