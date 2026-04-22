Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ένα βαρύ μεταγωγικό ελικόπτερο τύπου CH-47 της Διοίκησης Αεροπορίας Στρατού, το οποίο πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση στην περιοχή Τεμέλι της Άγκυρας, συνετρίβη.
Πέντε άτομα προσωπικό που τραυματίστηκαν στο περιστατικό είναι εκτός κινδύνου και έχουν μεταφερθεί για νοσηλεία.
Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.
Στην ανακοίνωση σημειώνεται: «Δεν υπάρχει κάποια αρνητική εξέλιξη όσον αφορά το προσωπικό μας», υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχουν νεκροί ή σοβαροί τραυματισμοί.
NEW: Heavy transport helicopter CH-47 Chinook crashes during training flight in Ankara Temelli, Turkey; no casualties reported yet, per MoD.— Resist Wire (@ResistWire) April 21, 2026