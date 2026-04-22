Ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα ανακοίνωσε την Τρίτη ότι το γραφείο του ξεκίνησε ποινική έρευνα κατά της OpenAI, αφού εξέτασε αρχεία συνομιλιών μεταξύ του chatbot τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT και φοιτητή του Florida State University, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε δύο άτομα και τραυμάτισε αρκετούς άλλους ανοίγοντας πυρ στην πανεπιστημιούπολη τον περασμένο Απρίλιο.

«Οι εισαγγελείς μου εξέτασαν την υπόθεση και μου είπαν ότι, αν στην άλλη πλευρά της οθόνης βρισκόταν άνθρωπος, θα του απαγγέλλαμε κατηγορίες για φόνο», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας James Uthmeier σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη. Ο ύποπτος, Phoenix Ikner, έχει δηλώσει αθώος σε δύο κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού και επτά κατηγορίες για απόπειρα φόνου πρώτου βαθμού. Η δίκη του αναμένεται να αρχίσει τον Οκτώβριο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Ο Uthmeier ανέφερε ότι η ομάδα του κατέληξε στο συμπέρασμα πως το ChatGPT παρείχε «σημαντικές συμβουλές» στον φερόμενο δράστη, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών για το είδος όπλου που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και την αποτελεσματικότητά του σε κοντινή απόσταση.

Όπως είπε, η Φλόριντα εκδίδει κλητεύσεις προς την OpenAI ζητώντας αρχεία σχετικά με τις πολιτικές και το εκπαιδευτικό υλικό της εταιρείας για τη διαχείριση περιπτώσεων όπου χρήστες εκφράζουν προθέσεις να βλάψουν τον εαυτό τους ή άλλους. Το γραφείο ζητά επίσης υλικό σχετικά με τη συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου και τις διαδικασίες αναφοράς πιθανών εγκλημάτων.

Εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε στο CBS News ότι η εταιρεία εντόπισε λογαριασμό που θεωρείται ότι σχετίζεται με τον Ikner και τον κοινοποίησε στις αρχές. Η εταιρεία υποστήριξε ότι το ChatGPT «δεν ενθάρρυνε ούτε προώθησε παράνομη ή επιβλαβή δραστηριότητα» και ότι παρείχε απαντήσεις με πραγματολογικό περιεχόμενο, βασισμένο σε πληροφορίες διαθέσιμες δημόσια στο διαδίκτυο.

«Οι περσινοί μαζικοί πυροβολισμοί στο Florida State University ήταν μια τραγωδία, αλλά το ChatGPT δεν φέρει ευθύνη για αυτό το φρικτό έγκλημα», ανέφερε η OpenAI.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρχές και ότι εργάζεται διαρκώς για την ενίσχυση των μηχανισμών ασφαλείας, την ανίχνευση επιβλαβών προθέσεων και τον περιορισμό της κακής χρήσης.





Αρχεία συνομιλιών που κοινοποίησε στο CBS News το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Φλόριντα αποκαλύπτουν ότι ο ύποπτος ρωτούσε το ChatGPT για τη φονικότητα συγκεκριμένων φυσιγγίων καραμπίνας, αν οι δράστες σχολικών επιθέσεων καταλήγουν σε φυλακές υψίστης ασφαλείας, καθώς και αν τρία θύματα πυροβολισμών στο FSU θα προκαλούσαν το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης.

Επίσης, είχε ρωτήσει το chatbot για την ώρα με τη μεγαλύτερη κίνηση στο φοιτητικό κέντρο του πανεπιστημίου, όπου αργότερα σημειώθηκε η φονική επίθεση.