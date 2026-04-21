Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ισοδυναμεί με «πράξη πολέμου» κι ως εκ τούτου αποτελεί παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας.

«Ο αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών είναι πράξη πολέμου κι ως εκ τούτου παραβίαση της εκεχειρίας», αναφέρει ο Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, καταγγέλλοντας επίσης το ρεσάλτο αμερικανικών δυνάμεων σε ιρανικό εμπορικό πλοίο.

«Το Ιράν γνωρίζει πώς να εξουδετερώνει τους περιορισμούς, πώς να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του και πώς να αντιστέκεται στα νταηλίκια», καταλήγει το μήνυμα του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

