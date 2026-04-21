Η εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν λήγει τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 02:50, ώρα Ελλάδας, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, της χώρας που μεσολαβεί μεταξύ των εμπόλεμων χωρών.

«Η εκεχειρία λήγει στις 4:50 (Ζώνη ώρας Ειρηνικού) στις 22 Απριλίου», δήλωσε ο Αταουάχ Ταράρ με ανάρτηση στο Χ.

Όπως είπε, είναι «κρίσιμο» για το Ιράν να αποφασίσει να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ πριν από τη λήξη της εκεχειρίας.

Λίγο νωρίτερα, ο Ταράρ τόνισε ότι το Πακιστάν εξακολουθεί να αναμένει μια επίσημη απάντηση από το Ιράν σχετικά με την επιβεβαίωση της αποστολής αντιπροσωπείας για συμμετοχή της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ.

Η εκεχειρία είχε προγραμματιστεί να λήξει την Τρίτη το βράδυ, αν και σε δηλώσεις του στο Bloomberg ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι θα λήξει μια μέρα αργότερα, την Τετάρτη το βράδυ ώρα Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα σήμερα σε συνέντευξή του στο CNBC ότι δεν θέλει παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση και ότι θα καταλήξουν σε μία πολύ καλή συμφωνία. Πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις επιθέσεις τους στο Ιράν αν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία με την Τεχεράνη.

Λευκός Οίκος: Ο Βανς δεν έχει αναχωρήσει ακόμη για το Ιράν

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς δεν έχει αναχωρήσει ακόμη από την Ουάσινγκτον για τις συνομιλίες σε σχέση με το Ιράν και συμμετέχει σε επιπλέον πολιτικές συναντήσεις, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP