Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη έρευνα στο Μιλάνο, που φέρνει στο φως κύκλωμα οργάνωσης πολυτελών «πακέτων διασκέδασης» με γυναίκες escort, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται VIP, επιχειρηματίες και ποδοσφαιριστές της Serie A.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, εταιρεία προώθησης εκδηλώσεων φέρεται να διοργάνωνε βραδιές στη «χρυσή» νυχτερινή ζωή της πόλης, προσφέροντας ολοκληρωμένα πακέτα που περιλάμβαναν διασκέδαση σε γνωστά μαγαζιά, διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και συνοδεία escort, έναντι ποσών που έφθαναν τις χιλιάδες ευρώ.

Όπως αναφέρει η Gazzeta.it, η έρευνα, που συντονίζεται από την εισαγγελία του Μιλάνου, έχει ήδη οδηγήσει στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, τα οποία θεωρούνται ως οι εγκέφαλοι της οργάνωσης και αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων προώθηση και εκμετάλλευση πορνείας, καθώς και «ξέπλυμα» χρήματος.

Από τις υποκλοπές προκύπτει ότι μεταξύ των πελατών περιλαμβάνονται δεκάδες γνωστά πρόσωπα , τουλάχιστον 50, τα ονόματα των οποίων παραμένουν απόρρητα. Σε μία από τις συνομιλίες γίνεται αναφορά ακόμη και σε οδηγό της Formula 1, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε συνοδό για επίσκεψή του στο Μιλάνο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη χρήση «αερίου γέλιου» (γνωστό ως laughing gas) κατά τη διάρκεια των πάρτι, ουσία που προκαλεί ευφορία και, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, δεν ανιχνεύεται σε ελέγχους ντόπινγκ.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο κύκλος εργασιών του κυκλώματος ξεπερνά το 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ η οργάνωση φέρεται να στρατολογούσε γυναίκες, Ιταλίδες και αλλοδαπές ηλικίας 18 έως 30 ετών, οι οποίες λάμβαναν περίπου το 50% των εσόδων.

Το δίκτυο, πέραν του Μιλάνου, φαίνεται να είχε παρουσία και σε δημοφιλείς προορισμούς όπως η Μύκονος, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον πλήρη εντοπισμό των εμπλεκομένων και των τοποθεσιών όπου λάμβαναν χώρα οι δραστηριότητες.