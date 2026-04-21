Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε την Τρίτη την επιβολή περιοριστικών μέτρων σε δύο επιπλέον οντότητες, στο πλαίσιο του καθεστώτος κυρώσεων για ρωσικές υβριδικές απειλές και δραστηριότητες χειραγώγησης πληροφοριών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Συμβουλίου, οι νέες κυρώσεις αφορούν τη μιντιακή πλατφόρμα Euromore, η οποία εντάσσεται, σύμφωνα με το Συμβούλιο, στη φιλορωσική αρχιτεκτονική διάδοσης πληροφοριών και λειτουργεί ως ανεπίσημος δίαυλος αναπαραγωγής και ενίσχυσης ρωσικών αφηγήσεων. Όπως αναφέρεται, η συγκεκριμένη πλατφόρμα διαδίδει περιεχόμενο που αμφισβητεί τη νομιμότητα των θεσμών της ΕΕ και δικαιολογεί τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Στη λίστα των κυρώσεων εντάσσεται επίσης το Ίδρυμα για την Υποστήριξη και Προστασία των Δικαιωμάτων των Ομογενών που Διαμένουν στο Εξωτερικό (Pravfond), το οποίο, σύμφωνα με το Συμβούλιο, αποτελεί εργαλείο εξωτερικής επιρροής και προπαγάνδας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το οποίο έχει ιδρυθεί και χρηματοδοτείται από το ρωσικό κράτος. Όπως αναφέρεται, το νομικό και αναλυτικό έργο του ιδρύματος, χρησιμοποιείται συστηματικά για την ενίσχυση βασικών αφηγημάτων παραπληροφόρησης του Κρεμλίνου, ιδίως ισχυρισμών περί «ναζιστικοποίησης» της Ουκρανίας, «ευρείας ρωσοφοβίας» και «συστηματικών διώξεων ρωσόφωνων πληθυσμών σε γειτονικά κράτη».

Το Συμβούλιο αναφέρει ότι οι δύο οντότητες συμβάλλουν σε ενέργειες που υπονομεύουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ουκρανία.

Με τη σημερινή απόφαση, ο συνολικός αριθμός των προσώπων και οντοτήτων που περιλαμβάνονται στο σχετικό καθεστώς περιοριστικών μέτρων ανέρχεται σε 69 άτομα και 19 οντότητες. Υπογραμμίζεται πως οι εντασσόμενοι στη λίστα υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ενώ απαγορεύεται η παροχή κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων από πολίτες και επιχειρήσεις της ΕΕ προς αυτούς.

Σημειώνεται ότι οι σχετικές νομικές πράξεις έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρεται το πλαίσιο περιοριστικών μέτρων κατά των ρωσικών αποσταθεροποιητικών ενεργειών θεσπίστηκε τον Οκτώβριο του 2024 και στοχεύει πρόσωπα και οντότητες που, σύμφωνα με την ΕΕ, εμπλέκονται σε ενέργειες που υπονομεύουν τις θεμελιώδεις αξίες και την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της. Το καθεστώς καλύπτει επίσης υπεύθυνους για υβριδικές δραστηριότητες κατά τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών.

Υπενθυμίζεται πως στις 18 Δεκεμβρίου 2025, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδίκασε τις υβριδικές επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της. Επισημαίνεται πως η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα συνεχίσουν να αξιοποιούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για την προστασία, την πρόληψη, την αποτροπή και την αντιμετώπιση τέτοιων κακόβουλων ενεργειών.

Πηγή: ΚΥΠΕ