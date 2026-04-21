Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Χ ανακοίνωσε ότι αμερικανικές ένοπλες δυνάμειας αναχαίτισαν και επιθεώρησαν «χωρίς επεισόδιο» ένα υπό κυρώσεις πλοίο, σε θαλάσσια περιοχή που δεν προσδιόρισε το υπουργείο.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το πλοίο ήταν ιρανικό.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αμερικανικές δυνάμεις, με το δικαίωμα νηοψίας έκαναν επιχείρηση ναυτικής αποτροπής και αποβιβάστηκαν στο χωρίς σημαία και υπό κυρώσεις πετρελαιοφόρο M/T Tifani, στην περιοχή ευθύνης της INDOPACOM, χωρίς να υπάρξει επεισόδιο», ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο.

Στην ανάρτηση, το Πεντάγωνο υπενθύμισε τη δέσμευση των ΗΠΑ «να διαταράσουν παράνομα δίκτυα και να σταματούν πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις και παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν, όπου κι αν αυτά δραστηριοποιούνται», διευκρινίζοντας ότι τα διεθνή ύδατα «δεν αποτελούν ασφαλές καταφύγιο για πλοία που τελούν υπό κυρώσεις».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την πρόθεσή του να διατηρήσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών «μέχρι να υπάρξει συμφωνία» με την Τεχεράνη, με τις αμφιβολίες σχετικά με το αν θα πραγματοποιηθεί δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών στο Ισλαμαμπάντ να παραμένει.

Χθες Δευτέρα, ωστόσο, η εταιρεία ναυτιλιακών δεδομένων Lloyd's List Intelligence σημείωσε ότι «τουλάχιστον 26 πλοία του ιρανικού σκιώδους στόλου είχαν παρακάμψει τον αποκλεισμό των ΗΠΑ» από τότε που αυτή επιβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP