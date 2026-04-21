Σημαντική απόφαση εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίνοντας ότι η Ουγγαρία παραβίασε το ευρωπαϊκό δίκαιο με τη νομοθεσία που περιόριζε την πρόσβαση ανηλίκων σε περιεχόμενο σχετικό με τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία, που υιοθετήθηκε το 2021, συνιστά «ιδιαίτερα σοβαρή παρέμβαση» σε θεμελιώδη δικαιώματα, καλώντας τη Βουδαπέστη να την καταργήσει.

Η υπόθεση αφορά τον νόμο που απαγόρευε ή περιόριζε την «προώθηση» της ομοφυλοφιλίας και της αλλαγής φύλου σε μέσα ενημέρωσης προσβάσιμα σε παιδιά, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προσφυγή είχε κατατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη στήριξη 15 κρατών-μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η απόφαση αποτελεί πλήγμα για τον απερχόμενο πρωθυπουργό της χώρας, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είχε υιοθετήσει σκληρή στάση σε ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων, φτάνοντας μέχρι και στην απαγόρευση εκδηλώσεων Pride.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάινεν είχε ήδη από το 2021 χαρακτηρίσει το νομοσχέδιο «ντροπή», δεσμευόμενη για χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ.

Την ίδια ώρα, ο πολιτικός αντίπαλος του Όρμπαν και επερχόμενος ηγέτης, Péter Magyar, τάχθηκε υπέρ των δικαιωμάτων και της ελευθερίας συνάθροισης, υποστηρίζοντας ότι «κανείς δεν πρέπει να στιγματίζεται για το ποιον αγαπά».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί πλέον τη δυνατότητα να προχωρήσει σε περαιτέρω μέτρα, ακόμη και σε επιβολή οικονομικών κυρώσεων, σε περίπτωση που η Ουγγαρία δεν συμμορφωθεί με την απόφαση.