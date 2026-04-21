Το Ιράν εκτέλεσε σήμερα, 21 Απριλίου, άνδρα που είχε κατηγορηθεί ότι ήταν ηγέτης δικτύου που συνδέεται με τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών και ότι πυρπόλησε τζαμί στην Τεχεράνη στη διάρκεια των διαμαρτυριών του Ιανουαρίου, μετέδωσε το μέσο των δικαστικών αρχών της Ισλαμικής Δημοκρατίας Mizan.

Το Mizan κατονόμασε τον άνδρα που εκτελέστηκε ως Αμιραλί Μιρτζαφαρί και πρόσθεσε ότι είχε καταδικαστεί για εμπρησμό στο τζαμί Κολχάκ στην Τεχεράνη και για το ότι ηγήθηκε δραστηριοτήτων κατά της ασφάλειας.

Η θανατική του καταδίκη επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο και εκτελέστηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης, πρόσθεσε το Mizan.

Το Ιράν συγκλονίστηκε νωρίτερα φέτος από πανεθνικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, οι οποίες καταστάλθηκαν με τη μεγαλύτερη καταστολή στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ