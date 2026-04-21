Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα (20/4) ότι η κυβέρνησή του θα εισαγάγει ριζοσπαστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στην οπλοκατοχή, μετά από δύο πυροβολισμούς σε σχολεία την περασμένη εβδομάδα που συγκλόνισαν την Τουρκία, ανέφερε το AFP, επικαλούμενο το France24.

Οκτώ μαθητές ηλικίας μεταξύ 10 και 11 ετών και ένας δάσκαλος σκοτώθηκαν την Τετάρτη (15/4) όταν ένας 14χρονος άνοιξε πυρ σε σχολείο στην νότια επαρχία Καχραμανμάρας. Οι αρχές δήλωσαν ότι ο δράστης, ο οποίος πέθανε επί τόπου, είχε φέρει μαζί του πέντε πυροβόλα όπλα και ήταν γιος ενός πρώην αστυνομικού επιθεωρητή που έκτοτε συνελήφθη.

Μια άλλη επίθεση, η οποία έλαβε χώρα την Τρίτη (14/4) στη νοτιοανατολική επαρχία Σανλιούρφα, αφορούσε έναν πρώην μαθητή που άνοιξε πυρ στο πρώην σχολείο του πριν αυτοκτονήσει όταν τον στρίμωξε η αστυνομία.

«Θα εφαρμόσουμε πρόσθετους νομικούς κανονισμούς για τον περιορισμό της οπλοκατοχής», δήλωσε ο Ερντογάν μετά από εβδομαδιαία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Οι ποινές θα αυστηροποιηθούν για τους κατόχους όπλων που δεν διατηρούν τα όπλα τους ασφαλή, ειδικά σε περιπτώσεις όπου τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε αυτά, πρόσθεσε.

Οι μαζικές ένοπλες επιθέσεις είναι σπάνιες στην Τουρκία και αυτά τα περιστατικά έχουν προκαλέσει ανησυχία στο κοινό.

«Όταν αναλύουμε παρόμοιες επιθέσεις σε όλο τον κόσμο, ειδικά εκείνες που διαπράττονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε ότι ένας από τους στόχους των δραστών είναι να τρομοκρατήσουν την κοινωνία», δήλωσε ο Ερντογάν.

Πηγή: ΕΡΤ