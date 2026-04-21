Στην ένατη εβδομάδα εισήλθε η κρίση στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, καθώς ο τρόπος των διελεύσεων των πλοίων παραμένει σε εκκρεμότητα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η κάθε πλευρά επιμένει στις δικές της θέσεις.

Παρά την κατ’ αρχήν συμφωνία που επιτεύχθηκε την περασμένη Παρασκευή για άνοιγμα των Στενών, στο πλαίσιο των ευρύτερων συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου, η κατάσταση στο πεδίο παραμένει ρευστή ενόψει και των νέων συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών στο Ισλαμαμπάντ.

Αν και ορισμένα πλοία επιχείρησαν να διασχίσουν την περιοχή -με κάποια να τα καταφέρνουν- η Ουάσιγκτον διατήρησε τον ναυτικό αποκλεισμό για δεξαμενόπλοια που συνδέονται με ιρανικά λιμάνια.

Σε απάντηση, το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία τίθεται εκ νέου εκτός λειτουργίας έως ότου αρθούν οι αμερικανικοί περιορισμοί.

Θα επιστραφεί το πλήρωμα του «Touska»

Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν φαίνεται να δοκιμάζεται εκ νέου, μετά την κατάσχεση του ιρανικού πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container ship) «Touska» στον Κόλπο του Ομάν, σε μια εξέλιξη που επαναφέρει την ένταση στο προσκήνιο.

Το «Touska» (IMO 9328900), υπό ιρανική σημαία, είχε αποπλεύσει από το Πορτ Κλάνγκ της Μαλαισίας μεταφέροντας φορτίο από την Κίνα. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, διέσχισε τη γραμμή αποκλεισμού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και παρεμποδίστηκε στις 19 Απριλίου, πριν ακινητοποιηθεί και συλληφθεί από πεζοναύτες. Το πλοίο παραμένει πλόιμο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος βύθισης.

Το «Touska» φέρεται να μετέφερε είδη διπλής χρήσης, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και για στρατιωτικούς σκοπούς, και συνεπώς παραβίασε τον αποκλεισμό. Παράλληλα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το πλήρωμα του πλοίου αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στο Ιράν, στοιχείο που αφήνει περιθώριο περιορισμένης αποκλιμάκωσης σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Scam messages offering ships safe transit through Hormuz, security firm warns https://t.co/iQGCiRoxDr — The Straits Times (@straits_times) April 21, 2026

Ψευδή μηνύματα σε εταιρείες για διελεύσεις

Tην ίδια ώρα ψευδή μηνύματα που υπόσχονται ασφαλή διέλευση από το Στενό του Ορμούζ με αντάλλαγμα κρυπτονομίσματα έχουν σταλεί σε ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες των οποίων τα πλοία έχουν ακινητοποιηθεί δυτικά της θαλάσσιας οδού, αναφέρει η ελληνική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων MARISKS.

Η MARISKS εξέδωσε χθες, Δευτέρα, προειδοποίηση προς τους πλοιοκτήτες ότι άγνωστοι παράγοντες, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν τις ιρανικές αρχές, έστειλαν σε ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες μήνυμα με το οποίο απαιτούσαν τέλη διέλευσης σε κρυπτονομίσματα, Bitcoin ή Tether, για την «εκκαθάριση».

«Αυτά τα συγκεκριμένα μηνύματα αποτελούν απάτη», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι το μήνυμα δεν εστάλη από τις ιρανικές αρχές.

Παγωμένη η ναυτιλιακή

Την ίδια ώρα η ναυσιπλοϊα στα στενά του Ορμούζ παραμένει σε μηδενικά επίπεδα ενόψει του νέου κύκλου επαφών στο Ισλαμαμπάντ. Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να μεταβεί στην πακιστανική πρωτεύουσα, ενώ οι Ιρανοί διαπραγματευτές φέρεται να έχουν λάβει το «πράσινο φως» από τον ανώτατο ηγέτη της χώρας για να συμμετάσχουν, παρά τις δημόσιες επιφυλάξεις των προηγούμενων ημερών.

Σύμφωνα πάντως με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Diaplous, η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη καθώς το τελευταίο 24ωρο, έως τις 14:00 χθες το μεσημέρι, καταγράφηκαν συνολικά τέσσερις διελεύσεις δεξαμενόπλοιων, εκ των οποίων δύο εισερχόμενες και δύο εξερχόμενες, όλες μέσω του διαδρόμου που έχει καθορίσει το Ιράν.

Ειδικότερα, τα δύο εισερχόμενα δεξαμενόπλοια δεν υπόκεινται σε καθεστώς κυρώσεων, με το ένα να κατευθύνεται προς τη Χαμρίγια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και το δεύτερο να βρίσκεται σε αναμονή οδηγιών. Από την πλευρά των εξερχόμενων, το ένα πλοίο απέπλευσε από το Ζουμπάιρ του Ιράκ και το άλλο από το Κουβέιτ. Τα δεξαμενόπλοια αυτά δεν εμποδίστηκαν από τις αμερικανικές δυνάμεις καθώς προσεγγίζουν άλλα λιμάνια εκτός του Ιράν

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καμία από τις διελεύσεις δεν αφορά πλοία ελληνικών συμφερόντων, γεγονός που αντανακλά τη συνεχιζόμενη επιφυλακτικότητα των πλοιοκτητών εν μέσω των αυξημένων κινδύνων στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ