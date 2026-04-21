Σε ένα διευρυμένο πεδίο εκπαίδευσης αστικού πολέμου σε βάση του Στρατού του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA) της Κίνας, το μέλλον των πολεμικών επιχειρήσεων αρχίζει να διαμορφώνεται — όχι με μαζικές επιθέσεις πεζικού, αλλά με σμήνη drones, ρομποτικά «σκυλιά» και μη επανδρωμένα χερσαία οχήματα (UGVs) που επιχειρούν σε απόλυτο συντονισμό με ανθρώπινους στρατιώτες.

Η πρόσφατη άσκηση αναδεικνύει την επιταχυνόμενη ενσωμάτωση «έξυπνων» μη επανδρωμένων συστημάτων από τον κινεζικό στρατό σε σύνθετα σενάρια μάχης εντός πόλεων, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας στο πεδίο και τη μείωση των απωλειών.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε μια σχολαστικά κατασκευασμένη εικονική πόλη, με πολυώροφα κτίρια, στενά και περίπλοκα δρομάκια και συνηθισμένα εμπόδια μάχης, όπως συρματοπλέγματα, τσιμεντένια οδοφράγματα και οχυρωμένα καταφύγια.

Η χρήση μικρών τακτικών drones, UGVs και τετράποδων ρομπότ ενίσχυσε την αντίληψη κατάστασης των στρατιωτών, επιτρέποντας διακριτική αναγνώριση σε επικίνδυνες ζώνες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν υπερβολικά ριψοκίνδυνες για ανθρώπινους ανιχνευτές.

Με την έναρξη της φάσης παραβίασης και εφόδου/επίθεσης, drones κρούσης FPV και UGVs φορτωμένα με εκρηκτικά ηγήθηκαν της προέλασης, εξουδετερώνοντας εμπόδια και ανοίγοντας σημεία εισόδου. Ταυτόχρονα, περιφερόμενα πυρομαχικά («loitering munitions») έπληξαν με ακρίβεια οχυρωμένες θέσεις, εξουδετερώνοντας αμυντικές εγκαταστάσεις από αέρος.

Ένα ερπυστριοφόρο UGV αναγνώρισης και κρούσης επέδειξε υψηλή κινητικότητα σε αστικό περιβάλλον, ενώ το αρθρωτό οπλικό του σύστημα —που περιλάμβανε πολυβόλο, φορητό εκτοξευτή ρουκετών και αντιαρματικό κατευθυνόμενο πύραυλο— παρείχε ευέλικτη και άμεση υποστήριξη πυρός στο προελαύνον πεζικό.

«Η διάσπαση των εξωτερικών αμυντικών γραμμών ήταν πάντα η πιο δύσκολη και κοστοβόρα φάση των επιθετικών επιχειρήσεων. Πλέον, αξιοποιούμε οικονομικά αποδοτικά μη επανδρωμένα συστήματα για να ανοίγουμε τον δρόμο: στόχοι σε μεγάλο ύψος αντιμετωπίζονται από εναέρια drones, χαμηλού προφίλ απειλές από μη επανδρωμένα χερσαία οχήματα και κινούμενοι στόχοι εξουδετερώνονται με εκτοξευτές ρουκετών. Αυτό όχι μόνο μειώνει σημαντικά τις απώλειες, αλλά επιτρέπει και συνδυασμένη, πολυεπίπεδη καταστροφή των εμποδίων», δήλωσε ο στρατιώτης Λιανγκ Τζιαγίνγκ από τη μονάδα που συμμετείχε στην άσκηση.

Καθώς η άσκηση προχωρούσε, τα στρατεύματα εισχωρούσαν βαθύτερα στον αστικό ιστό. Από αέρος, οπλισμένα drones τύπου «hunter-killer» παρείχαν επιτήρηση και κάλυψη, ενώ στο έδαφος ομάδες ρομποτικών «λύκων» εκτελούσαν πλευρικούς ελιγμούς και κατασταλτικά πυρά. Οι μονάδες πεζικού κινούνταν σε πλήρη συγχρονισμό με τα υποστηρικτικά μη επανδρωμένα οχήματα, δημιουργώντας ένα στενά ολοκληρωμένο δίκτυο μάχης.

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στρατιώτες, αυτό το μοντέλο εκπαίδευσης που συνδυάζει ανθρώπους και μη επανδρωμένα συστήματα έχει ήδη καταστεί τυπική επιχειρησιακή πρακτική, επιταχύνοντας την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις του πεδίου μάχης του μέλλοντος.

