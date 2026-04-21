Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να ταξιδέψει στο Πακιστάν την Τρίτη, προκειμένου να συμμετάσχει σε συνομιλίες με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios που επικαλείται τρεις αμερικανικές πηγές.

Σύμφωνα με την αμερικανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα, ο Βανς, ο οποίος ηγήθηκε της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον πρώτο γύρο συνομιλιών, θα φτάσει στην Ισλαμαμπάντ ως μέλος της ομάδας από την Ουάσινγκτον, με την δύο εβδομάδων εκεχειρία να βρίσκεται στα πρόθυρα της λήξης.

Αναμένεται επίσης να ταξιδέψουν οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι ήταν επίσης παρόντες την προηγούμενη φορά.



Πηγή: ΕΡΤ