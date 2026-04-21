Τεράστια πυρκαγιά σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στον θερμοηλεκτρικό σταθμό C.E.T. Vest στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, προκαλώντας κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις αρχές, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύο ηλεκτρικούς μετασχηματιστές, με περίπου 30 τόνους πετρελαίου να καίγονται, γεγονός που ενίσχυσε τη σφοδρότητα του περιστατικού.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής των ρουμανικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, Raed Arafat, η κατάσταση ήταν δυναμική, ενώ στο σημείο επιχειρούσαν ισχυρές δυνάμεις με νερό και αφρό για την κατάσβεση της φωτιάς.

«Δεν υπάρχουν θύματα και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς. Δεν κρίθηκε απαραίτητη η αποστολή μηνύματος RO-ALERT, καθώς η εγκατάσταση βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές. Ωστόσο, συστήνεται στους πολίτες που βρίσκονται κοντά να διατηρούν τα παράθυρα κλειστά», ανέφερε χαρακτηριστικά.





BREAKING: Huge explosion rocks thermal power plant in Bucharest, Romania - reports — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 20, 2026

Αρχικά στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβεστικά οχήματα με νερό και αφρό, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και εξειδικευμένα μέσα, όπως όχημα με άζωτο, μονάδα απεγκλωβισμού και κλιμακοφόρο όχημα, καθώς και δύο πληρώματα πρώτων βοηθειών.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η επιχείρηση περιορίστηκε, με πέντε πυροσβεστικά οχήματα να παραμένουν στο σημείο για επιτήρηση και ψύξη της περιοχής.

Ο σταθμός C.E.T. Vest αποτελεί μία από τις βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις της ρουμανικής πρωτεύουσας, λειτουργώντας από το 1972 και έχοντας εκσυγχρονιστεί το 2009 με την προσθήκη μονάδας συνδυασμένου κύκλου.

Η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.