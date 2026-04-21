Ένας Τούρκος αξιωματούχος έχει μετατραπεί σε viral φαινόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τον πρόσφατο διορισμό του ως επικεφαλής του τοπικού παραρτήματος του κόμματος «Huzur».

Ο Ορχάν Αβτζί απασχόλησε έντονα τη δημόσια συζήτηση όχι τόσο για τον νέο του πολιτικό ρόλο, όσο για την ιδιαίτερη εμφάνισή του στη φωτογραφία που συνόδευε την ανακοίνωση του διορισμού του.

Χρήστες των social media έσπευσαν να σχολιάσουν με χιούμορ, επισημαίνοντας πως «υπάρχει ένα πρόσωπο πάνω στο μουστάκι του», με την εικόνα να διαδίδεται ταχύτατα και να συγκεντρώνει χιλιάδες αντιδράσεις.

Πολλοί παρατήρησαν ότι το σχήμα του μουστακιού του δημιουργεί μια παράξενη οπτική ψευδαίσθηση, που θυμίζει ανθρώπινο πρόσωπο, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη viral διάσταση της υπόθεσης.

Η φωτογραφία έχει πλέον κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και διεθνώς, με χρήστες να συνεχίζουν να σχολιάζουν με χιούμορ και περιέργεια.





🇹🇷 A Turkish official has become a social media sensation



Orhan Avcı gained fame after news of his appointment as head of the district branch of the “Huzur” Party.



However, people ended up discussing not so much the appointment itself as his photo.



“There’s a face on his… pic.twitter.com/SVY8CSspUq — NEXTA (@nexta_tv) April 20, 2026

