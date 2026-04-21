Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη νότια Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στον μικρό παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακο.

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό τα μεσάνυχτα (...) βορειοδυτικά της Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας», διευκρίνισε ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής άμεσης βοήθειας, μέρους του κρατικού μηχανισμού της Χαμάς.

Ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του AFP.

Ο παλαιστινιακός θύλακος υπέστη πελώρια καταστροφή από τον πόλεμο που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα επιτέθηκε στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας σκοτώνοντας πάνω από 1.200 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Η εκστρατεία αντιποίνων του στρατού του Ισραήλ στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 72.549 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει 770 Παλαιστίνιους που έχουν χάσει τη ζωή τους αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο, τη 10η Οκτωβρίου.

Τα μισά και πλέον από τα θύματα--ή με άλλα λόγια σχεδόν 38.000--ήταν γυναίκες και κορίτσια, σύμφωνα με την υπηρεσία ΟΗΕ Γυναίκες. Αυτό σημαίνει πως «κατά μέσον όρο σκοτώνονταν τουλάχιστον 47 γυναίκες και κορίτσια κάθε μέρα», τόνιζε την Παρασκευή η εκπρόσωπός της Σοφία Κάλτορπ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δυο άνδρες που οδηγούσαν υδροφόρες για λογαριασμό της UNICEF σκοτώθηκαν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας από πυρά των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ανακοίνωσε η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός καταμετρά πέντε απώλειες στη Λωρίδα της Γάζας από τη 10η Οκτωβρίου 2025.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ