Το Ιράν είναι έτοιμο να ρίξει «νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης» αν ξαναρχίσει ο πόλεμος που εξαπέλυσαν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου, προειδοποίησε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δυο ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς της κατάπαυσης του πυρός δυο εβδομάδων που συμφωνήθηκε ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

«Δεν θα αποδεχτούμε να διαπραγματευόμαστε υπό απειλή και, κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων εβδομάδων, ετοιμαστήκαμε να αποκαλύψουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης», ανέφερε ο κ. Γαλιμπάφ μέσω X.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ