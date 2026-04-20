Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί δήλωσε στον πακιστανό ομόλογό του Ισάκ Νταρ ότι οι «συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας» από τις ΗΠΑ αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στη συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, ο Αραγτσί είπε στον Νταρ ότι το Ιράν, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές του θέματος, θα αποφασίσει για τα βήματα που θα ακολουθήσει.

Το Πακιστάν λέει ότι θα πείσει την Τεχεράνη για επιστροφή στο διάλογο με ΗΠΑ

Το Πακιστάν θεωρεί ότι θα καταφέρει να πείσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε τη Δευτέρα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters αξιωματούχος της Κυβέρνησης.

«Έχουμε λάβει θετικά μηνύματα από το Ιράν. Η κατάσταση είναι ρευστή, αλλά καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε να είναι εδώ όταν θα αρχίσουμε τις συνομιλίες αύριο ή μεθαύριο», ανέφερε ο αξιωματούχος που μίλησε στο πρακτορείο υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Συμπλήρωσε πως η Κυβέρνηση διατηρεί ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, καθώς η συμφωνηθείσα εκεχειρία πλησιάζει στη λήξη της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ