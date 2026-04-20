Η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι θα παραβιάσει την "κίτρινη γραμμή" οριοθέτησης που εγκαθίδρυσε το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, δήλωσε σήμερα ένας από τους βουλευτές της σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο, τονίζοντας ότι κανείς δεν θα μπορέσει να αφοπλίσει το σιιτικό κίνημα.

"Αυτή την κίτρινη γραμμή, θα την παραβιάσουμε με την αντίσταση, επικαλούμενοι το νόμιμο δικαίωμά μας να υπερασπιστούμε τη ζωή μας και τη χώρα μας", δήλωσε ο Χασάν Φαρντάλα.

Μετά την έναρξη της 10ήμερης εκεχειρίας μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ την Παρασκευή, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εγκαθίδρυσε "μια κίτρινη γραμμή" οριοθέτησης στον νότιο Λίβανο, όπως στη Λωρίδα της Γάζας, για να προστατεύσει τον λαό του βορείου Ισραήλ.

Παράλληλα, ο Φαρντάλα δήλωσε ότι ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν θα πρέπει να εγκαταλείψει τις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, και πρόσθεσε ότι το φιλοϊρανικό κίνημα θέλει να συνεχιστεί η κατάπαυση του πυρός.

"Όταν υπάρχει κατοχή, ας μην μιλάμε για το μονοπώλιο των όπλων στην αντίσταση", αντέδρασε ο Χασάν Φαρντάλα, υποδεχόμενος το Γαλλικό Πρακτορείο στην έδρα του κοινοβουλίου στη Βηρυτό.

Ο βουλευτής επανέλαβε την απόρριψη από τη Χεζμπολάχ των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Βηρυτού και Ισραήλ, των πρώτων που διεξάγονται εδώ και δεκαετίες, υπό την αιγίδα της Ουάσινγκτον.

Προειδοποίησε ότι η Χεζμπολάχ "δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια μπροστά στις ισραηλινές παραβιάσεις και τις επιθέσεις", προσθέτοντας ότι εναπόκειται στην ηγεσία του κινήματός του να αποφασίσει για την απάντηση που θα εξυπηρετεί το "συμφέρον" της.

Ο Φαρντάλα δήλωσε ότι το κόμμα του είχε ενημερώσει το Ιράν για "όλες τις ισραηλινές επιθέσεις" προκειμένου να τις γνωστοποιήσει στο Πακιστάν, διαμεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

"Υπάρχει μια πολιτική πορεία που χαράκτηκε στο Ισλαμαμπάντ, πάνω στην οποία εναποθέτουμε πολλές ελπίδες, γιατί το Ιράν στέκεται στο πλευρό του Λιβάνου", δήλωσε ο Φαρντάλα.

"Θέλουμε η εκεχειρία να συνεχιστεί και να συνοδεύεται από την αποχώρηση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο, δήλωσε ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, ζητώντας επίσης την επιστροφή "όλων των εκτοπισμένων στα χωριά τους" και την "απελευθέρωση των φυλακισμένων" από το Ισραήλ όπως και "να ακολουθήσει ένα σχέδιο ανοικοδόμησης" των περιοχών που καταστράφηκαν.

Η Χεζμπολάχ δεν θα δεχτεί καμιά συμφωνία για να επανέλθει η κατάσταση που επικρατούσε μετά την κατάπαυση του πυρός του 2024, δήλωσε ο βουλευτής.

Το κόμμα του είχε βγει τότε αποδυναμωμένο από τον πόλεμο με το Ισραήλ, έχοντας χάσει τα βασικά του στελέχη και ένα μέρος του οπλοστασίου του.

Παρά την εκεχειρία του 2024, το Ισραήλ είχε συνεχίσει να διεξάγει σποραδικές επιχειρήσεις κυρίως στον νότο κατά μαχητών της Χεζμπολάχ, κατηγορώντας την για ανασυγκρότηση των στρατιωτικών της ικανοτήτων.

Ο βουλευτής κάλεσε το κράτος του Λιβάνου να αναδιατάξει τον στρατό στις θέσεις από τις οποίες αποσύρθηκε πρόσφατα στον νότο και να "ασκήσει πίεση, μεταξύ άλλων σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο" για την εδραίωση της εκεχειρίας.

Μετά τον τελευταίο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, ο Λίβανος έλαβε μια σειρά πρωτόγνωρων αποφάσεων για να αφοπλιστεί το κίνημα που εξοπλίζεται και χρηματοδοτείται από την Τεχεράνη και να απαγορευτούν οι στρατιωτικές του δραστηριότητες.

"Κανείς στον Λίβανο ή στο εξωτερικό" δεν θα μπορέσει να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, δήλωσε ο Φαρντάλα.

Η Χεζμπολάχ πολέμησε τα ισραηλινά στρατεύματα στις μεθοριακές περιοχές, όπως το Μπιντ Τζμπέιλ και "δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να στερήσει από τον Λίβανο αυτήν τη δύναμη", πρόσθεσε.

Το φιλοϊρανικό κόμμα κατηγορεί την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι σύρει τη χώρα στη "συνθηκολόγηση" κάνοντας διαπραγμάτευση με το Ισραήλ.

"Είναι προς το συμφέρον του Λιβάνου, του προέδρου και της κυβέρνησης να εγκαταλείψουν την οδό των απευθείας διαπραγματεύσεων και να επανέλθουν σε μια εθνική συναίνεση για να αποφασιστεί η καλύτερη επιλογή", δήλωσε.

"Θα αντιταχθούμε δυναμικά σε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνει να προσφερθούν συμβιβασμοί" στο Ισραήλ, πρόσθεσε.

Τα ισραηλινά πλήγματα μετρούν ήδη 2.300 και πλέον νεκρούς και ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους στη χώρα από τις αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ