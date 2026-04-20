Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε σήμερα τον Ρώσο πρέσβη στο Βερολίνο Σεργκέι Νετσάγιεφ, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί επισήμως για τις απειλές της Μόσχας σε βάρος γερμανικών εταιριών εξοπλιστικών συστημάτων.

«Δεν θα επιτρέψουμε να μας εκφοβίσουν. Τέτοιες απειλές - καθώς και κάθε μορφής κατασκοπευτική δραστηριότητα εντός της Γερμανίας - είναι εντελώς απαράδεκτες», αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο «Χ». Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι «οι άμεσες απειλές της Ρωσίας εναντίον στόχων στη Γερμανία αποτελούν μια προσπάθεια υπονόμευσης της υποστήριξής μας προς την Ουκρανία και μια δοκιμή για την ενότητά μας».

Αφορμή για την ενέργεια του Βερολίνου ήταν η δημοσιοποίηση την περασμένη εβδομάδα των διευθύνσεων εταιριών της αμυντικής βιομηχανίας με έδρα τη Γερμανία αμέσως μετά την ανακοίνωση για νέες παραδόσεις drones στην Ουκρανία.

