Η Ιαπωνία εξέδωσε ανακοίνωση τη Δευτέρα, προειδοποιώντας για αυξημένο κίνδυνο σεισμών μεγέθους 8 στην κλίμακα Ρίχτερ ή ισχυρότερου, έπειτα από ένα ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε το βόρειο τμήμα της χώρας και προκάλεσε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Η ανακοίνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ιαπωνίας ήρθε λίγες ώρες μετά τον σεισμό 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τα ύδατα του Ειρηνικού στα ανοιχτά της βόρειας περιφέρειας Ιβάτε στις 4:53 μ.μ. τοπική ώρα.

Ο σεισμός ήταν τόσο έντονος που συντάραξε μεγάλα κτίρια στην πρωτεύουσα Τόκιο, εκατοντάδες χιλιόμετρα από το επίκεντρο. Περίπου 40 λεπτά μετά τον σεισμό ένα κύμα τσουνάμι 80 εκατοστών έπληξε ένα λιμάνι στο Κούτζι στην Ιβάτε, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία αρχικά είχε εκτιμήσει το μέγεθος στα 7,4 Ρίχτερ πριν το αναθεωρήσει προς τα πάνω.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία δήλωσε ότι η πιθανότητα να συμβεί ένας νέος, τεράστιος σεισμός είναι σχετικά υψηλότερη από ό,τι συνήθως.

Οι δήμοι στην πληγείσα περιοχή εξέδωσαν μη υποχρεωτικές οδηγίες εκκένωσης σε περισσότερους από 182.000 κατοίκους, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών.

Η Υπηρεσία ανέφερε ότι η μεταγενέστερη προειδοποίηση για έναν ακόμη πιθανό σεισμό αντανακλούσε μόνο έναν αυξημένο κίνδυνο, αντί να παρέχει συγκεκριμένες προβλέψεις.

«Παρόλο που η πιθανότητα είναι χαμηλή, υπάρχει πιθανότητα να συμβεί ένας ακόμη μεγάλος σεισμός. Επομένως, παρακαλούμε επανεξετάστε τα μέτρα ετοιμότητας για σεισμούς σε αυτές τις περιοχές», επεσήμανε στην ανακοίνωσή της.

Η Ιαπωνία είναι μια από τις πιο σεισμικά ενεργές χώρες στον κόσμο, καθώς βρίσκεται πάνω σε τέσσερις μεγάλες τεκτονικές πλάκες κατά μήκος της δυτικής άκρης του «Δακτυλίου της Φωτιάς» του Ειρηνικού.

Το αρχιπέλαγος, όπου κατοικούν περίπου 125 εκατομμύρια άνθρωποι, συνήθως βιώνει περίπου 1.500 σεισμούς κάθε χρόνο και ευθύνεται για περίπου το 18% των σεισμών στον κόσμο.

